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Фото и видео Местами в Латвии по воздуху летали батуты

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Последствия непогоды
Последствия непогоды Фото: kriiishyj/"X"

В понедельник в Латвии из-за нетипично сильной бури местами в Латвии по воздуху летали батуты и другие предметы быта, свидетельствует опубликованная жителями информация в социальных сетях.

Пользователи соцсетей в группах разных районов и городов в социальных сетях опубликовали фотографии и видео.

Я получил новый батут.

Его приключения: летел из соседнего сада 300 метров. При пролете над гаражом повредили шифер. Потом приземлился на навес, сломав его раму. Потом придумал, что надо двигаться дальше к автомобилю. По дороге разбил фару брата, мою машину поцарапал и разбил окно.

Латвию с вечера воскресенья пересекает активный циклон, принося экстремально сильный, продолжительный дождь, и порывы ветра силой 20-24 м/с, местами в прибрежных районах даже 27-30 м/с. Синоптики объявили в центральных районах страны оранжевое предупреждение из-за дождя и ветра, в Риге и ее окрестностях - красное предупреждение.

Видео: Последствия непогоды в Каугури

Видео: Последствия непогоды в Меллужи 

Фото: Сильный дождь и последствия непогоды в Риге

Видео: Последствия непогоды в Юрмале

Видео: Последствия непогоды в Риге, на улице Упиша

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