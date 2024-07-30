Фото и видео Местами в Латвии по воздуху летали батуты

Пользователи соцсетей в группах разных районов и городов в социальных сетях опубликовали фотографии и видео.

Tiku pie jauna batuta.



Tā piedzīvojumi: lidoja no kaimiņu dārza 300 metrus. Lidojot pāri garažai sabojāja šīferi. Tad piezemējās uz nojumes, salaužot tās rāmi. Pēc tam izdomāja, ka jādodas tālāk pie auto. Pa ceļam izdauzīja brāļa auto lukturi, manu saskrāpēja un logu saplēsa. ☀️ pic.twitter.com/UmjnCY96wZ — Kristiāns Jakubovskis 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 (@kriiishyj) July 29, 2024

Я получил новый батут.

Его приключения: летел из соседнего сада 300 метров. При пролете над гаражом повредили шифер. Потом приземлился на навес, сломав его раму. Потом придумал, что надо двигаться дальше к автомобилю. По дороге разбил фару брата, мою машину поцарапал и разбил окно.

Латвию с вечера воскресенья пересекает активный циклон, принося экстремально сильный, продолжительный дождь, и порывы ветра силой 20-24 м/с, местами в прибрежных районах даже 27-30 м/с. Синоптики объявили в центральных районах страны оранжевое предупреждение из-за дождя и ветра, в Риге и ее окрестностях - красное предупреждение.

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