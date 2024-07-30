Во время бури на армейском полигоне деревом придавило человека

Гринбергс рассказал, что происшествие случилось на полигоне во время занятий. О состоянии здоровья пострадавшего у него сведений нет.

Представитель VUGD рассказал, что всего в связи с прошедшей бурей поступило около 1300 вызовов о сломавшихся деревьях. Больше всего вызовов поступило в Ригу, в основном происшествия были без пострадавших.

Вчера в Клинику неотложной медицины и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) были доставлены двое пациентов, получивших тяжелые травмы от падающих деревьев, сообщили агентству LETA в больнице.

Как пояснил глава клиники Алексей Вишняков, одна пациентка - 44-летняя женщина с переломами нескольких позвонков, а второй - 62-летний мужчина со множественными переломами ребер, лопаток, переломами бедра и позвонков.

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