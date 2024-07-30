За стрельбу по оленям из джипа приговорили к условным тюремным срокам и штрафу

Этот случай вызвал широкое общественное возмущение после того, как снятые выходки были опубликованы в соцсетях. Обвиняемые уже достигли договоренности с прокурором о наказании, однако судья Анита Симсоне хотела, чтобы дело было рассмотрено на заседании. В итоге суд вынес такой же приговор, по которому была достигнута договоренность.

Как сообщалось в обвинении, 9 декабря 2023 года в Яунлутринской волости Салдусского края члены охотничьего клуба Jaunmuižas mežrags Карлсонс и Кюда в группе лиц по предварительному сговору осуществляли незаконную охоту, используя запрещенные и опасные приемы и причиняя существенный вред. Оба, видя, что стадо оленей движется в сторону автодороги Вентспилс - Салдус, "самовольно, не уведомив руководителя охоты, начали преследование оленей на джипе". За руль сел Кюда, а Карлсонс с ружьем сел позади водителя.

Заметив бегущее по полю стадо оленей, Кюда по указанию Карлсонса приспособил скорость движения джипа к стаду и выехал на полосу встречного движения. Не обращая внимания на то, что дорога была оживленной и что за стадом животных на другой дороге находился движущийся автомобиль, Карлсонс произвел не менее двух прицельных выстрелов в животных через открытое окно. В результате были незаконно убиты самка и детеныш.

На суде оба мужчины вину признали и раскаялись, пообещали больше ничего подобного не делать. Обоих мужчин исключили из охотничьего клуба, каждый также был административно оштрафован на 250 евро за нарушения правил охоты и заплатил штраф.

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