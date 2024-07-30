Фото Стиль гостей на фестивале Laima Rendezvous

Как на этот раз нарядились посетители фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala? Как и каждый год, мода здесь - вопрос вкуса и, как мы знаем, о вкусах не спорят, но говорить об этом можно! Поэтому рассмотрим стиль гостей всех трех дней фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Будут и жемчужины стиля, и совсем эклектичные и экстравагантные наряды! Начнем с Примадонны - Аллы Пугачевой!
Примадонна в этом году предпочла черные наряды и впечатляющие шляпы. В день открытия ее шляпка напоминала стиль Брижит Бардо 60-х, а в последний день была особенно широкой по краям и создавала утонченный французский шик.
Дальше пусть одежда говорит сама за себя. Будут и жемчужины стиля, и история про "слишком много хорошего". Будут экстравагантность, декольте и парад сумок. Взгляните!