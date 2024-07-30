Ресурсы на грани исчерпания. Почему российская экономика перегрелась и грозит ли это кризисом

Год назад экономисты Центрального банка поставили российской экономике диагноз — перегрев. С тех пор ситуация стала только сложнее: инфляция высокая, кадров не хватает, а темпы роста экономики показывают многолетние максимумы. За этими высокими темпами скрываются нарастающие проблемы. Экономисты не ждут кризиса в этом году, но не исключено, что расплачиваться за перегрев придется уже в следующем.
Перегрев экономики — это состояние, когда она растет очень быстро, намного быстрее, чем позволяет ее структура. В это время экономика демонстрирует очень позитивные показатели, которые часто приводят в пример российские власти.
«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые», — об этих успехах российской экономики говорил Владимир Путин в своей речи на Петербургской международном экономическом форуме.
Путин в той же речи говорил о рекордно низкой безработице и «новом качестве рынка труда». «Еще 15–20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас — где найти кадры», — заявил российский президент.
И низкая безработица, и высокие темпы роста ВВП — это как раз признаки перегрева экономики. Вызван он огромными бюджетными расходами, связанными с войной, — это и выплаты мобилизованным и контрактникам, и компенсации раненым и семьям убитых, а также гособоронзаказ и различные субсидии военно-промышленному комплексу. Эти деньги расползаются по всей экономике и приводят ее к перегреву.
«Экономика работает на пределе своих возможностей, на износ по сути — это не может долго длиться», — размышляет в беседе с Би-би-си профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.
Он проводит параллель между перегретой экономикой и уставшим человеком: «Это каждый из нас может на себе почувствовать — мы можем напрячься очень сильно, но потом наступает период, когда надо отдыхать, иначе можно перегореть».
Об этом же публично говорит и глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими. При этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны».
Набиуллина даже намекает на сценарий кризиса: из-за нехватки рабочей силы и производственных мощностей рост перестанет ускоряться в ответ на «стимулы» — тут она, скорее всего, имеет в виду те самые бюджетные расходы, связанные с войной, — зато будет расти инфляция.
«По сути, это сценарий стагфляции. И остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии», — заявила Набиуллина. Стагфляция — это состояние, когда экономика не растет или даже падает, но при этом инфляция очень высокая. В такой ситуации бизнес терпит убытки, доходы людей сжирает инфляция, а экономика в целом находится в очень депрессивном состоянии.
Экономика начала перегреваться после начала полномасштабного вторжения России в Украину и в таком состоянии она находится уже около года — по крайней мере, именно летом 2023 года об этом начали говорить экономисты Центрального банка.
Симптомы горячки
«Безработица достигла уровней, которые на самом деле не нормальны», — говорит Ениколопов. По его словам, ситуация на рынке труда становится «узким горлышком в экономике».
В мае этого года уровень безработицы составил 2,6% — это исторически очень низкий показатель. Тогда на учете в службе занятости находились почти 450 тысяч человек. А потребность в работниках Росстат оценивал в более чем в 2 млн человек — то есть работодателям нужно было куда больше сотрудников, чем есть на рынке труда.
В этом виновата совокупность причин: демографическая яма и выход на рынок труда малочисленного поколения 1990-х годов, мобилизация и отъезд за границу части населения, а также сокращение притока мигрантов — причинами стали война и политика властей.
Нехватка рабочих рук приводит к быстрому росту зарплат. В апреле этого года средняя зарплата выросла на 16,5% к апрелю 2023 года. В некоторых регионах, например, в Краснодарском крае или Курганской области, зарплаты за тот же период выросли более чем на 20%.
Ениколопов отмечает, что быстрый рост зарплат — это тоже признак перегрева экономики страны. С этим согласен и директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, среди признаков перегрева он как раз называет «зарплатную гонку». «Судя по всему, самый дефицитный ресурс в нынешней экономической ситуации — это как раз труд», — объясняет он.
Может показаться, что рост зарплат — это хороший показатель для экономики. Но тут кроется и риск: зарплаты растут темпами выше роста производительности труда, пишут аналитики Центрального банка. Спрос в экономике оказывается выше предложения — это порождает высокую инфляцию.
Буклемишев называет и еще один признак перегрева — «рост цен по всей остальной экономике, который явно выходит за рамки того, что Центральный банк сначала прогнозировал».
В июне 2024 года цены по сравнению с июнем 2023-го выросли на 8,6%. Продовольственная инфляция — то есть рост цен на продукты питания — составила почти 10% в годовом выражении, а фрукты и овощи подорожали почти на 20% в годовом выражении.
Высокая инфляция фактически «съедает» часть роста зарплат: вроде бы люди получают больше денег, но позволить себе на эту сумму могут гораздо меньше.
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В середине июля — с 16-го по 22-е — цены выросли примерно на 9% в годовом выражении. Проявляется эффект сезонности: появляется новый урожай и постепенно некоторые овощи дешевеют, например, капуста, огурцы и помидоры.
В пятницу ЦБ повысил свой прогноз по инфляции — теперь он ждет ее на уровне 6,5-7%.
Но внешне экономика, несмотря на эти узкие места, выглядит хорошо. В первом квартале этого года ВВП вырос на 5,4% — и это очень высокий результат. Таких темпов роста экономика России уже давно не показывала.
ЦБ в своем докладе пишет о небольшом замедлении в апреле. «В мае и июне экономическая активность вновь заметно увеличилась», — говорится в отчете.
«Сейчас тот перегрев, который мы видим во втором квартале, он, скорее, как из учебника — такой явный перегрев», — объясняет главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. И до этого в России эпизоды такого явного перегрева бывали довольно редко.
«Классический перегрев не бывает вечен», — подчеркивает Донец. Но, по ее словам, «развернуть» его может что угодно, не только какие-то экономические факторы, но и, например, настроения или ожидания бизнеса или населения. «Геополитику из этого уравнения точно нельзя убирать», — добавляет Донец.
К чему приводит перегрев?
Перегрев экономики — довольно хорошо изученное явление. Обычно на него реагируют центральные банки, поднимая ключевую ставку. Это делает кредиты дороже — их меньше берут и выдают. Кроме того, людям становится все выгоднее класть деньги в банки на депозиты. Таким образом, повышение ставки тормозит спрос и инвестиции — иногда это приводит к спаду в экономике.
Именно это происходит и сейчас: ЦБ поднял ставку до 18% в прошедшую пятницу. Эльвира Набиуллина заявила, что пока снижать ставки ЦБ не намерен. Она не исключила, что регулятор может их даже повысить. По словам главы ЦБ, только так можно предотвратить сценарий стагфляции.
Есть отличие от классического перегрева: ведь в российской экономике он наступил из-за обильных расходов бюджета на войну, которые не снижаются.
Расходы бюджета в этом году составят почти 38 трлн рублей — из них больше 20 трлн уже были потрачены. В 2023 году расходы бюджета были меньше — 32 трлн рублей.
«Центральный банк пытается компенсировать политику правительства, потому что причины перегрева и роста экономики — это расходы государственного бюджета, причем высокие», — объясняет Ениколопов. Правительство, по его словам, пытается разогнать экономику. Оно бы могло решить проблему перегрева, но не хочет, уверен Ениколопов.
«Охладить экономику — вообще говоря, это из лексикона Центрального банка, потому что в лексиконе правительства такого нет, правительство тихо сидит и тихо радуется, что экономика растет темпами гораздо более высокими, чем прогнозировалось ранее», — соглашается Буклемишев.
Экономист имеет в виду, что в данный момент экономика выглядит достаточно успешной. Это как раз Владимир Путин и различные чиновники используют, чтобы говорить о достижениях нынешних властей, о более долгосрочных негативных последствиях они не высказываются.
Подобная политика могла бы создать риск для бюджета — в этом году, как и в предыдущем, Минфин свел его с серьезным дефицитом в почти 3 трлн рублей. Но Минфин России все еще отчитывается о больших резервах — более 12,7 трлн рублей. Частично эти средства идут на финансирование дефицита бюджета — и сейчас их явно достаточно.
А вот рост инфляции Ениколопов называет уже более серьезным риском: «Можно пытаться продолжать закачивать в экономику деньги, но если уже пойдет охлаждение, то, скорее всего, очень большой риск, что инфляция выйдет из-под контроля».
Появляются и первые сценарии кризиса — правда, «тихого» и и не слишком заметного. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), близкий к министру обороны Андрею Белоусову, например, прогнозирует, что из-за роста ставок начнет расти просроченная задолженность, в итоге у некоторых крупных банков возникнут проблемы и государству придется им помогать.
Опрошенные Би-би-си экономисты, правда, такого сценария не ждут. Ениколопов говорит лишь о рисках для бизнеса: пока компании получают прибыли, потому что экономика перегрета, но при этом растут и издержки, хотя бы на труд. При замедлении экономики многие компании, по его словам, могут столкнуться со слишком высокими издержками, а это может привести и к банкротствам.
«Это замкнутый цикл. Если государство начнет снижать расходы, то те сектора, которые сейчас наиболее перегреты, больше всего от этого пострадают. И это может снизить рост ВВП, придется снижать расходы государства — это порочный круг, в который мы рискуем попасть, потому что текущая ситуация нестабильна», — говорит экономист.
Если суммировать, то последствия перегрева выглядят так: экономика будет замедляться, бизнес будет меньше зарабатывать, это приведет к проблемам у компаний и к потерям части доходов населения. Власти тоже будут получать меньше налогов, и часть расходов придется все же сокращать — от этого пострадают те сектора, которые будут получать меньше денег от государства. Это приведет к тому, что зарплаты вряд ли будут быстро расти. Возможно, это будет сопровождаться и проблемами у некоторых банков.
Самый худший сценарий — если инфляция выйдет из-под контроля. В этой ситуации быстрый рост цен еще сильнее будет сказываться на доходах населения — люди будут все больше и больше тратить на продукты и другие товары.
Чего ждать в 2024 году?
Центральный банк ожидает, что экономика будет постепенно охлаждаться. Признаки охлаждения заметила и известный экономист Наталья Зубаревич в большом интервью проекту «Редакция».
Опрошенные Би-би-си экономисты в целом тоже не ждут какого-либо кризиса в ближайшее время. Донец уверена, что по итогам года рост ВВП перевалит за 3%, а инфляция окажется выше 6% — и то, и другое достаточно большие цифры.
Буклемишев предполагает, что инфляция может быть в районе 5-6%, а рост ВВП он прогнозирует куда более скромным — всего 2%, но и то с оговорками:
«Это может быть как продукция, востребованная рынком, так и продукция, которая штампуется на основе бюджетного спроса и на самом деле никем никак, кроме государственного спроса, не востребована — это разные росты ВВП. И эти два процента роста, даже если они сложатся, меня радовать совершенно не будут, если они состоят из такой продукции».
«С точки зрения ВВП я подозреваю, что в 2024 году мы ничего плохого не увидим, но если какие-то проблемы начнутся, то к концу года. Проблемы, о которых я говорил, они не сейчас реализуются — они накапливаются, накапливаются, а пока что экономика живет на обезболивающем, забивая симптомы», — объясняет Ениколопов. В этом году он ждет роста ВВП на уровне 2,5-3%.
Серьезные признаки торможения экономики Ениколопов ожидает увидеть в следующем году — это, по его словам, «проявление платы за перегрев».
«Болезнь рано или поздно проявится, — уверен экономист, — но когда точно — сложно сказать».