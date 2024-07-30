Ресурсы на грани исчерпания. Почему российская экономика перегрелась и грозит ли это кризисом

Экономика начала перегреваться после начала полномасштабного вторжения России в Украину и в таком состоянии она находится уже около года — по крайней мере, именно летом 2023 года об этом начали говорить экономисты Центрального банка.

Симптомы горячки

«Безработица достигла уровней, которые на самом деле не нормальны», — говорит Ениколопов. По его словам, ситуация на рынке труда становится «узким горлышком в экономике».

В мае этого года уровень безработицы составил 2,6% — это исторически очень низкий показатель. Тогда на учете в службе занятости находились почти 450 тысяч человек. А потребность в работниках Росстат оценивал в более чем в 2 млн человек — то есть работодателям нужно было куда больше сотрудников, чем есть на рынке труда.

В России не хватает рабочих рук Фото: Getty Images

В этом виновата совокупность причин: демографическая яма и выход на рынок труда малочисленного поколения 1990-х годов, мобилизация и отъезд за границу части населения, а также сокращение притока мигрантов — причинами стали война и политика властей.

Нехватка рабочих рук приводит к быстрому росту зарплат. В апреле этого года средняя зарплата выросла на 16,5% к апрелю 2023 года. В некоторых регионах, например, в Краснодарском крае или Курганской области, зарплаты за тот же период выросли более чем на 20%.