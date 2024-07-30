Повреждены дороги, освещение и сломаны деревья - буря парализовала работу учреждений Елгавского края

В части волостей разрушения, вызванные бурей, уже устранены, но остаются волости, в которых не восстановлено электроснабжение, нарушена интернет-связь и в которых необходимы подкрепления для откачки воды из зданий, устранения последствий поваленных деревьев и других повреждений.

Калнциемская волость - одна из наиболее пострадавших от бури волостей. В результате разгула стихии в волости до сих пор нет электричества. Почти на всей территории волости критически высокий уровень воды. Затоплены огороды, имущество жителей, а также дороги. Из-за бури в волости повреждено уличное освещение и дорожная инфраструктура.

Волостная администрация сообщает, что в сотрудничестве с капитальным обществом самоуправления Елгавского края из подвалов выкачивается вода. Жители и своими силами пытаются провести соответствующие работы. Кроме того, волостная администрация в сотрудничестве с капитальным обществом также пытается выяснить, работает ли расположенная в волости насосная станция. Параллельно в Калнциемсе ведутся работы по спиливанию упавших деревьев для освобождения дороги и имущества от обломков деревьев и веток.

Галерея: Последствия бури в Елгаве