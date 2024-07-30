Из-за прошедшей бури до сих пор парализована работа в ряде учреждений Елгавского края, при этом местами ситуация критическая, сообщили представители краевого самоуправления.
Повреждены дороги, освещение и сломаны деревья - буря парализовала работу учреждений Елгавского края
В части волостей разрушения, вызванные бурей, уже устранены, но остаются волости, в которых не восстановлено электроснабжение, нарушена интернет-связь и в которых необходимы подкрепления для откачки воды из зданий, устранения последствий поваленных деревьев и других повреждений.
Калнциемская волость - одна из наиболее пострадавших от бури волостей. В результате разгула стихии в волости до сих пор нет электричества. Почти на всей территории волости критически высокий уровень воды. Затоплены огороды, имущество жителей, а также дороги. Из-за бури в волости повреждено уличное освещение и дорожная инфраструктура.
Волостная администрация сообщает, что в сотрудничестве с капитальным обществом самоуправления Елгавского края из подвалов выкачивается вода. Жители и своими силами пытаются провести соответствующие работы. Кроме того, волостная администрация в сотрудничестве с капитальным обществом также пытается выяснить, работает ли расположенная в волости насосная станция. Параллельно в Калнциемсе ведутся работы по спиливанию упавших деревьев для освобождения дороги и имущества от обломков деревьев и веток.
Галерея: Последствия бури в Елгаве
В ряде учреждений в Калнциемсе парализована работа. Есть проблемы с мобильной связью, нет электричества, нарушена подача воды. Например, в центре социального ухода и реабилитации "Калнциемс" подключен генератор, и за сениорами ухаживают. А в многофункциональном центре социальных услуг Laipa есть проблемы с питанием, так как отсутствие электричества затрудняет приготовление еды. Затоплено также здание волостного управления, затронуты садики и частная собственность жителей.
"Ситуация критическая", - сказала руководитель Калнциемского волостного управления Криста Рыбакова.
Работы по устранению наиболее сложных и долговременных повреждений продолжаются еще в нескольких волостях края. В Озолниекской волости откачивают воду подальше от волостных рвов к реке. В большей части Озолниекской волости электричество восстановлено, но по-прежнему электроснабжение нарушено в селе Бранки.
В Залениекской, Вилцской, Валгундской, Сесавской, Светской, Платонской и Элейской волостях продолжается работа по спиливанию упавших деревьев. Руководители волостных управлений начинают формировать заявления страховщикам о повреждениях зданий.
С учетом разрушений, вызванных ураганом, сегодня в Елгавском крае закрыты несколько учебных заведений - Озолниекское дошкольное образовательное учреждение Pūcīte, Бранкское дошкольное учреждение Bitīte, дошкольные группы Гарозской основной школы и Калнциемское дошкольное образовательное учреждение Mārīte.
В самоуправлении пояснили, что в настоящее время еще не проведены расчеты, какой ущерб нанесен самоуправлению, так как ведется активная работа по устранению повреждений, вызванных бурей, а масштабы ущерба будут подсчитаны позже.
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