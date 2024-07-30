В понедельник, 29 июля, в Риге произошла тяжелая авария, в которой пострадали несколько автомобилей - один из них, который пострадал больше всего, был каршеринговый автомобиль CityBee. Портал TVNET связался с CityBee и Государственной полицией, чтобы выяснить подробности аварии.
В Госполиции порталу TVNET подтвердили, что 29 июля в 22:00 в Риге на улице Крустпилс произошло столкновение трех автомобилей - двух BMW и Peugeot.
Предприятие CityBee подтвердило, что вечером 29 июля 2024 года в автоаварию попал человек, управлявший одним из автомобилей CityBee.