В понедельник, 29 июля, в Риге произошла тяжелая авария, в которой пострадали несколько автомобилей - один из них, который пострадал больше всего, был каршеринговый автомобиль CityBee. Портал TVNET связался с CityBee и Государственной полицией, чтобы выяснить подробности аварии.