Фото Вице-премьер Люксембурга в Латвии: Россия - угроза не только для соседних с ней стран

Россия является угрозой не только для соседних с ней стран, но и для всей Европы, заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель.
Беттель подчеркнул, что политикам зачастую бывает трудно признать свои ошибки, но он хорошо помнит, как давно коллеги из стран Балтии предупреждали, что угрозы России - реальные. Кроме того, заместитель премьер-министра Люксембурга отметил, что Латвия страдала от коммунистического режима, чего не пережил Люксембург. По его мнению, сейчас видно, что речь идет не только о поддержке Украины, но о поддержке общих ценностей и "европейского проекта".
"Борьба на первых линиях - борьба за нас. Ситуация у границ морей - это ситуация у наших общих границ. Люксембург пытается оказать как можно более значительную поддержку. [...] Мы хотим внести вклад и поддержать Латвию в том, что она делает, потому что это приносит пользу и нам", - сказал Беттель.
Говоря о "европейском проекте", заместитель премьер-министра Люксембурга отметил, что это проект солидарности. Не должно быть так, чтобы страны из-за своего местоположения отвечали за все вытекающие из этого проблемы, поэтому солидарность важна.
На прошлой неделе Евросоюз одобрил первый платеж для поддержки Украины в размере 1,5 миллиарда евро из доходов замороженных российских активов. Комментируя позицию Люксембурга по этому вопросу, Беттель отметил, что большая часть денег Европейского центробанка находилась не в Люксембурге, а в Брюсселе, несмотря на то, что Люксембург имеет репутацию сильных банков.
"Мы согласились, что полученные доходы надо инвестировать в Украину, но изначально у меня были опасения по поводу правовой безопасности: например, завтра может состояться суд, на котором скажут, что это незаконно и деньги, инвестированные в Украину, должны быть возвращены. Кто тогда их вернет?! Хочу быть уверен, что риска таких судебных разбирательств нет. В этом вопросе все понятно, мы можем продолжать. Мы всегда хотим действовать в соответствии с законами", - сказал вице-премьер-министр Люксембурга.
Министр иностранных дел Латвии заявила журналистам, что подробно обсудила с Беттелем актуальные вопросы Евросоюза, например, как обеспечить единство, как принимать решения, несмотря на позиции отдельных стран, которые не позволяют достичь единства.
"Детали я сейчас не буду раскрывать, но между нами довольно хорошее взаимопонимание. Говоря о следующей программе и приоритетах Европейской комиссии, приоритеты Латвии - безопасность и развитие экономики. […] Конечно, мы едины в позиции, что ограничения для России и поддержка Украины являются приоритетом, но и ситуация на Ближнем Востоке очень взрывная и влияет на всех", - сказала Браже.
Министр иностранных дел Латвии положительно оценила намерение Люксембурга увеличить расходы на оборону, о чем было объявлено на прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне. По ее мнению, это обеспечит более широкие возможности для закупок и сотрудничества. Браже добавила, что такой шаг не прост для Люксембурга, учитывая относительно небольшой размер его вооруженных сил, но вклад Люксембурга тоже важен.
"Латвия рассчитывает на дальнейшую поддержку Люксембурга в укреплении нашей обороноспособности. Мы благодарны за то, что Люксембург делает уже сейчас. Наш приоритет - модель ротации в области воздушной обороны и обеспечение регулярного присутствия союзников", - сказала министр иностранных дел Латвии.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, во вторник во время встречи с Беттелем Браже выразила заинтересованность Латвии в привлечении новых инвестиций из Люксембурга. С заместителем премьер-министра Люксембурга обсуждались возможности укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами в сферах экономики и безопасности, поскольку, по мнению министра, имеется значительный потенциал для развития экономического сотрудничества, например, в космической индустрии.
Браже пояснила, что в Люксембурге находится большой спутниковый центр НАТО и ЕС, и это одна из сфер, которая интересует Латвию и где есть реальные возможности сотрудничества, которые нужно использовать. Кроме того, она упомянула, что Латвия как ассоциированная страна-участница Европейского космического агентства активно участвует в международных проектах и важно способствовать обмену опытом с другими заинтересованными странами.
Браже также отметила, что у обеих стран имеется большой потенциал сотрудничества и в технологических инновациях, цифровизации, банковских и финансовых технологиях. Во время визита Беттеля запланирована встреча и с рядом латвийских предприятий, в том числе с такими, которые уже работают в Люксембурге и странах Бенилюкса и хотят расширить сотрудничество.
В связи с сотрудничеством в формате стран Балтии и Бенилюкса оба министра выразили удовлетворение заключенным договором о приравнивании документов о высшем образовании между странами Балтии и Бенилюкса - он вступил в силу 1 мая. Кроме того, Браже высказала благодарность за визит в Латвию великого герцога Люксембургского Анри в 2023 году, который подтвердил сильные межгосударственные отношения. По ее мнению, обе страны объединяет не только схожая позиция по важным вопросам и участие в международных организациях, но и сотрудничество в сфере безопасности, культуры, образования и активная латышская диаспора, которая участвует как в культурных проектах, так и в поддержке Украины.
Заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и торговли Беттель прибыл в Латвию с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, управляющим Рижским свободным портом Ансисом Зелтиньшем, а также у него запланировано посещение Музея оккупации Латвии и Латвийского национального художественного музея.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!