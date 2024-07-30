Фото Вице-премьер Люксембурга в Латвии: Россия - угроза не только для соседних с ней стран

"Латвия рассчитывает на дальнейшую поддержку Люксембурга в укреплении нашей обороноспособности. Мы благодарны за то, что Люксембург делает уже сейчас. Наш приоритет - модель ротации в области воздушной обороны и обеспечение регулярного присутствия союзников", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, во вторник во время встречи с Беттелем Браже выразила заинтересованность Латвии в привлечении новых инвестиций из Люксембурга. С заместителем премьер-министра Люксембурга обсуждались возможности укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами в сферах экономики и безопасности, поскольку, по мнению министра, имеется значительный потенциал для развития экономического сотрудничества, например, в космической индустрии.

Браже пояснила, что в Люксембурге находится большой спутниковый центр НАТО и ЕС, и это одна из сфер, которая интересует Латвию и где есть реальные возможности сотрудничества, которые нужно использовать. Кроме того, она упомянула, что Латвия как ассоциированная страна-участница Европейского космического агентства активно участвует в международных проектах и важно способствовать обмену опытом с другими заинтересованными странами.

Браже также отметила, что у обеих стран имеется большой потенциал сотрудничества и в технологических инновациях, цифровизации, банковских и финансовых технологиях. Во время визита Беттеля запланирована встреча и с рядом латвийских предприятий, в том числе с такими, которые уже работают в Люксембурге и странах Бенилюкса и хотят расширить сотрудничество.

В связи с сотрудничеством в формате стран Балтии и Бенилюкса оба министра выразили удовлетворение заключенным договором о приравнивании документов о высшем образовании между странами Балтии и Бенилюкса - он вступил в силу 1 мая. Кроме того, Браже высказала благодарность за визит в Латвию великого герцога Люксембургского Анри в 2023 году, который подтвердил сильные межгосударственные отношения. По ее мнению, обе страны объединяет не только схожая позиция по важным вопросам и участие в международных организациях, но и сотрудничество в сфере безопасности, культуры, образования и активная латышская диаспора, которая участвует как в культурных проектах, так и в поддержке Украины.

Заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и торговли Беттель прибыл в Латвию с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, управляющим Рижским свободным портом Ансисом Зелтиньшем, а также у него запланировано посещение Музея оккупации Латвии и Латвийского национального художественного музея.

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