Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Более чем в 20 местах на границе Латвии устанавливают "зубы дракона" и противотанковые ежи

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Граница Латвии и Беларуси в Силене
Граница Латвии и Беларуси в Силене Фото: Evija Trifanova/LETA

В рамках реализации утвержденного Кабинетом министров плана военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе Латвии более чем в 20 местах в приграничной зоне концентрируются препятствия для контрмобильных мер, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Оборонная отрасль заказывает и собирает "зубы дракона", противотанковые ежи, колючую проволоку, бетонные блоки и корзины Hesco, чтобы в соответствии с планом разместить их в виде групп препятствий в латвийско-российских и латвийско-белорусских приграничных полосах.

Как сообщалось, утвержденный 5 марта правительством план военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе Латвии является частью будущей линии обороны Балтии, которая будет включать создание опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил вдоль всей границы с Россией и Беларусью: оборонительных позиций для военнослужащих и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В военное укрепление восточной границы Латвии в ближайшие пять лет будет вложено в общей сложности 303 млн евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти