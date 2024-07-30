Решение Венгрии разрешить гражданам России и Беларуси въезжать в Евросоюз (ЕС) без проверок безопасности, несомненно, создает риски для безопасности Латвии, заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.
Козловскис комментирует решение Венгрии разрешить гражданам РФ и Беларуси въезжать в ЕС без проверок
Министр обращает внимание на то, что о решении Венгрии узнал из СМИ, а официальная информация пока не получена.
Говоря о дальнейших действиях, он обратил внимание на то, что сначала нужно дождаться официальной информации, однако в ЕС в последнее время довольно сложные отношения с Венгрией. Этот вопрос может быть обсужден на одной из встреч министров внутренних дел ЕС.
"Это создает риски, и в данный момент нет хороших рецептов, чтобы сразу же повлиять на действия Венгрии. Если речь идет о преднамеренном проникновении людей, которые могут создать проблемы с безопасностью, то это довольно большой риск", - отметил Козловскис.
На вопрос, может ли Латвия теперь ввести дополнительные проверки на внутренних границах, например, с Литвой, министр ответил, что в настоящее время усиленный режим охраны границы действует только на латвийско-белорусской границе, поэтому полностью закрыть границы невозможно, да и не разрешено европейскими нормами. Однако можно проводить усиленные проверки, в том числе с привлечением Государственной полиции.
Он также подтвердил, что прозвучавшая информация о решении Венгрии обсуждается со Службой государственной безопасности (VDD), у которой свои связи с европейскими партнерскими службами.
Комментируя тот факт, что на прошлой неделе уже после пересечения границы были задержаны четыре группы нелегальных иммигрантов и их перевозчики, Козловскис отметил, что давление нелегальной иммиграции между странами Балтии и Польшей сейчас выравнялось и в определенной степени уже усиливается именно на латвийско-белорусской границе.
Перевозка нелегальных иммигрантов - прибыльный бизнес, поэтому российские и белорусские службы действуют целенаправленно, например, своевременно подготавливая и перенаправляя таких людей к границе, сказал он. Профиль нелегальных иммигрантов также изменился, и теперь это в основном мужчины в расцвете сил, добавил министр.
Он не стал отрицать, что ни одна страна в мире не может контролировать всю границу, поэтому некоторым иммигрантам удается ее пересечь. На этом фоне Латвии следует продолжать инвестировать в оптоволоконные кабели, чтобы создать "умную" границу, так как это позволит быстрее реагировать на ее незаконное пересечение. Этот процесс уже начался и, как ожидается, будет завершен в следующем году.
Служба государственной безопасности (VDD) подтвердила, что, по ее оценке, в нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабные военные действия в Украине, а также различные злонамеренные действия против Латвии и других западных стран, усиленный контроль за въездом граждан России и ее ближайшего союзника, Беларуси, в любую европейскую страну имеет первостепенное значение. Поэтому, по мнению VDD, ослабление мероприятий по контролю не отвечает интересам безопасности нашего региона.
В то же время VDD обращает внимание на то, что сотрудники службы усиленно оценивают прибывающих на латвийские пункты пограничного контроля, а также проводят мероприятия по выявлению лиц групп риска на территории Латвии. Служба всесторонне оценивает иностранцев, чтобы выявить любые потенциальные угрозы национальной безопасности Латвии - от разведывательных рисков до террористических угроз.
С момента вторжения России в Украину VDD провела более 20 000 углубленных проверок и опросов иностранцев в пунктах пересечения границы. В результате этой работы во въезде на территорию Латвии было отказано 1475 лицам - в основном россиянам, белорусам и гражданам России и Украины с двойным гражданством.
Как уже сообщалось, Венгрия вызвала новое недовольство Евросоюза (ЕС), разрешив гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности, сообщает немецкое издание RND.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал угрозу безопасности, так как среди въехавших на территорию ЕС иностранцев могут быть российские шпионы и террористы.
"Уже несколько дней граждане России могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок и двигаться дальше в другие страны ЕС.
Это стало возможным благодаря регистрации в качестве гастарбайтеров в Венгрии, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле.
Сейчас существует большое беспокойство, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения терактов", - отметили журналисты RND.
Эксперт по вопросам внешней политики ЕС и депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский сказал, что считает неправильным разрешить въезд без проверки безопасности в условиях, когда российское правительство пытается гибридными атаками ослабить Европу.
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