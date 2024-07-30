Козловскис комментирует решение Венгрии разрешить гражданам РФ и Беларуси въезжать в ЕС без проверок

В то же время VDD обращает внимание на то, что сотрудники службы усиленно оценивают прибывающих на латвийские пункты пограничного контроля, а также проводят мероприятия по выявлению лиц групп риска на территории Латвии. Служба всесторонне оценивает иностранцев, чтобы выявить любые потенциальные угрозы национальной безопасности Латвии - от разведывательных рисков до террористических угроз.

С момента вторжения России в Украину VDD провела более 20 000 углубленных проверок и опросов иностранцев в пунктах пересечения границы. В результате этой работы во въезде на территорию Латвии было отказано 1475 лицам - в основном россиянам, белорусам и гражданам России и Украины с двойным гражданством.

Как уже сообщалось, Венгрия вызвала новое недовольство Евросоюза (ЕС), разрешив гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности, сообщает немецкое издание RND.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал угрозу безопасности, так как среди въехавших на территорию ЕС иностранцев могут быть российские шпионы и террористы.

"Уже несколько дней граждане России могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок и двигаться дальше в другие страны ЕС.

Это стало возможным благодаря регистрации в качестве гастарбайтеров в Венгрии, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле.

Сейчас существует большое беспокойство, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения терактов", - отметили журналисты RND.

Эксперт по вопросам внешней политики ЕС и депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский сказал, что считает неправильным разрешить въезд без проверки безопасности в условиях, когда российское правительство пытается гибридными атаками ослабить Европу.

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