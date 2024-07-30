Нападение с ножом в Англии: в больнице скончался третий ребенок

Не сумев восстановиться после полученных в понедельник в результате нападения травм, умерла девятилетняя девочка, сообщила полиция.

Пятеро детей и двое взрослых по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Как уже сообщалось, в понедельник, 29 июля, злоумышленник, вооруженный ножом, напал на посетителей в детском клубе в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

Медики сообщили, что преступник ранил ножом восемь человек, отметив, что среди жертв есть дети.

Нападавший задержан, подтвердили в полиции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "ужасным и глубоко шокирующим".

BBC и другие СМИ сообщили, что нападение произошло в общественном центре, где проходило мероприятие по танцам и йоге для детей младшего школьного возраста.

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