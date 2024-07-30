Нападение с ножом в Англии: в больнице скончался третий ребенок

30 июля скончалась третья жертва нападения в Саутпорте на севере Англии - раненый ножом днем ранее ребенок, сообщает ВВС.
Не сумев восстановиться после полученных в понедельник в результате нападения травм, умерла девятилетняя девочка, сообщила полиция.
Пятеро детей и двое взрослых по-прежнему находятся в критическом состоянии.
Как уже сообщалось, в понедельник, 29 июля, злоумышленник, вооруженный ножом, напал на посетителей в детском клубе в городе Саутпорт на северо-западе Англии.
Медики сообщили, что преступник ранил ножом восемь человек, отметив, что среди жертв есть дети.
Нападавший задержан, подтвердили в полиции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "ужасным и глубоко шокирующим".
BBC и другие СМИ сообщили, что нападение произошло в общественном центре, где проходило мероприятие по танцам и йоге для детей младшего школьного возраста.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!