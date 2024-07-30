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В Риге спасен мужчина, который прыгнул с Каменного моста в Даугаву

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Спасение прыгнувшего в Даугаву мужчины
Спасение прыгнувшего в Даугаву мужчины Фото: RPP

Спасатели управления безопасности на воде муниципальной полиции Риги (RPP) днем 25 июля получили информацию о человеке, прыгнувшем в Даугаву с Каменного моста, сообщает RPP.

Сотрудники спасательной станции Луцавсалы незамедлительно отправились на место происшествия, где обнаружили мужчину в воде. Его затащили в спасательную лодку и доставили на берег.

На берегу мужчину встретили медики Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели его и приняли решение о госпитализации.

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