В Риге спасен мужчина, который прыгнул с Каменного моста в Даугаву

Спасатели управления безопасности на воде муниципальной полиции Риги (RPP) днем 25 июля получили информацию о человеке, прыгнувшем в Даугаву с Каменного моста, сообщает RPP.
Сотрудники спасательной станции Луцавсалы незамедлительно отправились на место происшествия, где обнаружили мужчину в воде. Его затащили в спасательную лодку и доставили на берег.
На берегу мужчину встретили медики Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели его и приняли решение о госпитализации.
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