В Риге спасен мужчина, который прыгнул с Каменного моста в Даугаву

Сотрудники спасательной станции Луцавсалы незамедлительно отправились на место происшествия, где обнаружили мужчину в воде. Его затащили в спасательную лодку и доставили на берег.

На берегу мужчину встретили медики Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели его и приняли решение о госпитализации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!