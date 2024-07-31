Видео За занавесом: "Запад находится во власти сатаны и Россия станет владычицей мира"

"Россия воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Запад реализует свое желание победить Россию с помощью украинских солдат, а Украина является военным плацдармом США в борьбе с Россией", - вот основные идеологические посылы кремлевских пропагандистов о полномасштабном вторжении России в Украину.
Пропагандисты одержимы термином "столкновение цивилизаций", придуманным известным американским историком и писателем Сэмюэлем Хантингтоном. По их словам, именно это и происходит в Украине. Последние два года россияне очень активно отстаивают идею о том, что они не просто обычный народ, как, например, немцы или итальянцы, а особая "цивилизация", обладающая к тому же неоспоримым мессианством.
Фактически Россия строит свою идентичность в противостоянии Западу. Если Запад является глобальным злом, угрожающим "свободному" миру своим "империализмом" и "колониализмом", то Россия находится в авангарде защиты "незападного" мира. Как выразился один кремлевский пропагандист, Россия - единственный островок здравомыслия в хаосе западного мира.
Показательно, что российский диктатор Владимир Путин практически в каждом выступлении повторяет как мантру идею о том, что войну в Украине начали США, которые устроили там "государственный переворот" в 2014 году. Самым абсурдным, конечно, является утверждение Кремля о том, что Запад сейчас мстит России за победу во Второй мировой войне. Нынешняя российская версия состоит в том, что западные страны не были настоящими союзниками, потому что они питали симпатии к Гитлеру.