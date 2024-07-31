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Видео За занавесом: "Запад находится во власти сатаны и Россия станет владычицей мира"

За занавесом: "Запад находится во власти сатаны и Россия станет владычицей мира" Фото: Televīzijas kanāla "PTP Planeta" ekrānuzņēmums
rus.tvnet.lv/LETA
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"Россия воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Запад реализует свое желание победить Россию с помощью украинских солдат, а Украина является военным плацдармом США в борьбе с Россией", - вот основные идеологические посылы кремлевских пропагандистов о полномасштабном вторжении России в Украину.

Пропагандисты одержимы термином "столкновение цивилизаций", придуманным известным американским историком и писателем Сэмюэлем Хантингтоном. По их словам, именно это и происходит в Украине. Последние два года россияне очень активно отстаивают идею о том, что они не просто обычный народ, как, например, немцы или итальянцы, а особая "цивилизация", обладающая к тому же неоспоримым мессианством.

Фактически Россия строит свою идентичность в противостоянии Западу. Если Запад является глобальным злом, угрожающим "свободному" миру своим "империализмом" и "колониализмом", то Россия находится в авангарде защиты "незападного" мира. Как выразился один кремлевский пропагандист, Россия - единственный островок здравомыслия в хаосе западного мира.

Показательно, что российский диктатор Владимир Путин практически в каждом выступлении повторяет как мантру идею о том, что войну в Украине начали США, которые устроили там "государственный переворот" в 2014 году. Самым абсурдным, конечно, является утверждение Кремля о том, что Запад сейчас мстит России за победу во Второй мировой войне. Нынешняя российская версия состоит в том, что западные страны не были настоящими союзниками, потому что они питали симпатии к Гитлеру.

Запад во власти сатаны

Одиозный командир чеченского спецназа "Ахмет" Апти Алаудинов, частый участник пропагандистских программ, неустанно повторяет, что нынешняя война - это столкновение Бога [России] и Сатаны [Запада]. Алаудинов во всех своих выступлениях повторяет любимую фразу нацистов "Gott mit uns" ("Бог с нами"), заявляя, что Бог на стороне русской армии. Также пресловутый пропагандист Владимир Соловьев не перестает подчеркивать, что он "человек-христианин", поэтому выступает против "сатанинских ценностей" Запада.

Идеологи Кремля войну в Украине сравнивают с крестовыми походами, когда верующие отправились освобождать Святую Землю от сарацин. По сути, такой религиозный дискурс придает смысл и войне, и многочисленным смертям и служит утешением семьям погибших.

Чтобы доказать, что Запад находится под властью сатаны и что там уничтожаются христианские ценности, неотъемлемой частью всех пропагандистских программ являются выступления против ЛГБТ-сообщества. В этом плане особенно выделяется программа "60 минут" с долгими сюжетами о трансгендерах в армии США, американских генералах - мужчинах в платьях, о якобы легализованной на Западе педофилии, "массовой" смене пола у детей.

Все пропагандисты подчеркивают, что в развращенном западном мире, одержимом всевозможными сексуальными патологиями, православная Россия - единственная, кто стоит на страже христианских ценностей. Чтобы точнее подчеркнуть это противостояние, Соловьев в своем очередном монологе заявил, что пока руководство США встречается с "пидарасами" в Белом доме во время месяца прайда, Путин тем временем посещает Северную Корею, где наряженные в пионерскую форму дети поют советские песни.

Надо сказать, что сексуальный дискурс в сообщениях пропагандистов очень явный. Так, например, реакционный "политолог" Сергей Михеев, говоря о западных политиках, беззастенчиво называет их "пидарами", используя это обозначение как распространенное бранное слово.

"Кремлины" заходят даже так далеко, что показали кадры встречи президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского в 2023 году, на которых Макрон обнимает Зеленского, приветствуя его, и объявили, что два президента наконец "вышли из шкафа" и уже открыто ведут себя как любовники.

Напомним, что в этом контексте свой "приз" получила и Латвия. А именно, когда-то целая программа лжи была посвящена главе правительства Эвике Силине - утверждалось, что она в молодости снималась в порнографических фильмах. Было показано интервью молодой женщины Эвиты о ее работе в порноиндустрии и лицо этой Эвиты сравнивали с лицом Силини, пригласив человека, назвавшего себя физиогномистом, то есть экспертом по определению линий лица.

Британия - глобальное зло, Америкой управляет "сумасшедший старик"

Отношение россиян к Западу недвусмысленно - там царят империализм и колониализм в сочетании с безбожием, возрождающимся нацизмом и сексуальными извращениями. При этом к каждой из великих держав несколько разное идеологическое отношение.

Отношение россиян к самой могущественной сверхдержаве мира - США - высмеивание, они пытаются представить Америку российскому обществу колоссом на глиняных ногах. Почти в каждой передаче высмеивается о неловкость президента Джо Байдена, "сумасшедшего старика", который управляет США. Россияне весело шутят, что единственным критерием для кандидата в президенты США является умение самостоятельно подниматься и спускаться по трапу самолета.

С другой стороны, Великобритания объявляется "величайшим злом" в мире и главным зачинщиком войны. Агрессивный "милитарист" Игорь Коротченко заявил о Британии, что это "деградирующая страна с колониальным прошлым и пиратским менталитетом".

Россияне повторно угрожали "стереть Лондон с лица земли". В российских угрозах Лондону нет ничего нового. Еще в декабре 2022 года российский генерал, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Лондон является одним из главных зачинщиков войны в Украине, а потому военная инфраструктура этой страны является законной целью российских ракетных ударов.

О причинах ненависти Кремля к Великобритании британское СМИ Unherd пишет, что "московская элита считает Великобританию зеркальным отражением собственной страны - некогда великой империи, цель которой - предотвратить упадок и восстановить статус сверхдержавы". Также издание полагает, что Кремль уязвлен возможностями британских спецслужб, поскольку именно спецслужбы США и Великобритании, вопреки сообщениям Франции, предупредили в начале февраля 2022 года о неизбежности российского вторжения в Украину.

На самом деле ненависть Кремля к Великобритании имеет простую причину - это трансатлантическая держава, обладающая ядерным оружием и оказывающая очень серьезную помощь Украине. Общий объем военной помощи Великобритании Украине составляет почти 12 миллиардов фунтов стерлингов, Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow и танки Challenger 2. Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был первым главой западноевропейского правительства, посетившим Зеленского в Киеве в 2022 году. Также Великобритания стала первой страной, выполнившей обещание, данное странами "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, о заключении двусторонних соглашений о безопасности с Украиной.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что по сравнению с другими западноевропейскими странами Великобритания имеет самую высокую поддержку населением как Украины, так и санкций против России. "Причины таких проукраинских настроений сложны. Университет Томсона в Эксетере связывает это с общим одобрением Великобританией военных операций за рубежом, которое традиционно было гораздо сильнее, чем, например, в Германии. Другие наблюдатели ссылаются на историю Второй мировой войны, которая и сегодня занимает важное место в британском национальном сознании. Многим британцам бомбардировки Киева показались отголоском нацистских атак во время блицкрига", - пишет газета.

Также упоминается, что нападение российских агентов на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году усилило скептицизм британской общественности в отношении России. "В отличие от многих стран континентальной Европы, в Британии ни одна политическая партия не призывала к прекращению поддержки Украины как средства для смягчения экономического кризиса", - подчеркивает издание.

Таким образом, серьезная военная мощь Британии, а также обширная финансовая и военная поддержка Украины в сочетании с высокой общественной поддержкой являются достаточным основанием для ненависти и страха Кремля.

С другой стороны, с Германией все очень просто, потому что по историческим причинам в российском обществе очень легко вызвать негативные эмоции против этой страны. Поэтому пропагандистам достаточно заявить, что в Германии возрождается реваншизм и нацизм, чтобы российское общество полностью в это поверило.

Соловьев и другие пропагандисты очень умело манипулируют травмами Второй мировой войны, пытаясь донести до своего общества, что 1941 год снова наступил, и Россия должна вновь выполнить историческую миссию, освободив мир от "коричневой чумы". Не напрасно генерал Гурулев говорит о том, что немецкие танки снова находятся на исторических русских землях русских, под которыми подразумевается Украина.

Либерализм уйдет на свалку истории

Больше всего автократической власти России не нравятся такие либеральные ценности, как права человека, свобода слова и верховенство закона. Поэтому, по мнению "кремлинов", либерализм опасен и нуждается в дискредитации. После выборов в Европарламент пропагандисты спешат заявить, что либерализм - это преходящее явление на европейской политической сцене.

Хотя россияне позиционируют себя как антифашисты, это не мешает Кремлю и пропагандистам выражать поддержку крайне правым партиям в Европе. "Политологи" разного калибра пытаются убедить российскую аудиторию в том, что либерализм переживает упадок, что западная демократия приходит к концу и что именно правые спасут западную цивилизацию.

В качестве положительного примера приводятся бывший президент США и официальный кандидат на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которые борются за национальные интересы своих стран, признавая при этом, что другие страны могут тоже есть такие интересы. Это очень прямой намек на то, что у России могут быть свои национальные интересы, носящие явно колониальный характер. А именно, желание сохранить бывшие советские республики в своей сфере влияния, исключая страны Балтии, оказывается законным национальным интересом, который понимают и Трамп, и Орбан.

"Чем авторитарнее мир, тем меньше вероятность того, что демократические голоса в России найдут поддержку в других странах. Проблемы Путину создают не только демократические страны, но и межправительственные институты, такие как ЕС, которые поддерживают повестку дня, основанную на правах человека и демократии. Путин рассматривает единый ЕС и его противодействие нелиберальным взглядам Москвы как угрозу. Именно поэтому он пытается саботировать Запад, ослабляя демократические проекты в ЕС", - пишет аналитический центр The Conversation.

Фото: MAF

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