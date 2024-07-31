Надо сказать, что сексуальный дискурс в сообщениях пропагандистов очень явный. Так, например, реакционный "политолог" Сергей Михеев, говоря о западных политиках, беззастенчиво называет их "пидарами", используя это обозначение как распространенное бранное слово.

"Кремлины" заходят даже так далеко, что показали кадры встречи президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского в 2023 году, на которых Макрон обнимает Зеленского, приветствуя его, и объявили, что два президента наконец "вышли из шкафа" и уже открыто ведут себя как любовники.

Напомним, что в этом контексте свой "приз" получила и Латвия. А именно, когда-то целая программа лжи была посвящена главе правительства Эвике Силине - утверждалось, что она в молодости снималась в порнографических фильмах. Было показано интервью молодой женщины Эвиты о ее работе в порноиндустрии и лицо этой Эвиты сравнивали с лицом Силини, пригласив человека, назвавшего себя физиогномистом, то есть экспертом по определению линий лица.

Британия - глобальное зло, Америкой управляет "сумасшедший старик"

Отношение россиян к Западу недвусмысленно - там царят империализм и колониализм в сочетании с безбожием, возрождающимся нацизмом и сексуальными извращениями. При этом к каждой из великих держав несколько разное идеологическое отношение.