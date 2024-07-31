В РФ вынесли заочные приговоры воюющим за ВСУ иностранцам. В том числе гражданину Латвии

В России вынесли заочные приговоры трем иностранцам по обвинению в "наемничестве" и участии в боевых действиях против РФ на стороне Украины. О приговорах гражданам США, Грузии и Латвии во вторник, 30 июля, сообщил Следственный комитет (СК) РФ в Telegram.

Гражданин США заочно приговорен к 14 годам

По этим данным, гражданина Соединенных Штатов Сент-Джона Майкл-Артура приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в войне на стороне ВСУ и объявили в международный розыск.

Ветеран морской пехоты 1991 года рождения прибыл в Украину в феврале 2022 года и участвовал в боевых действиях против России и так называемой "ДНР" в составе Интернационального легиона за "материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов США в месяц", утверждает российское ведомство. По данным российских властей, Майкл-Артур воевал за ВСУ до мая 2024 года.

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Кроме того, российский суд вынес приговоры в отношении гражданина Грузии Шоты Деметрашвили и гражданина Латвии Аниньша Атварса, которых также признали виновными в участии в вооруженном конфликте "в качестве наемников". Как утверждается в заявлении, они прибыли в 2022 году в Украину "с целью получения материального вознаграждения" и участвовали в боевых действиях против ВС РФ, а также сил так называемых "ДНР" и "ЛНР" в составе Грузинского национального легиона и Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

При этом Деметрашвили заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, Атварс - к 13 годам. "Фигуранты объявлены в международный розыск", - заявило ведомство.

Как отмечает "Радио Свобода", ранее сообщалось о заочных арестах по таким обвинениям граждан Норвегии, Финляндии, Латвии, Польши, Румынии, Нидерландов, Грузии и Новой Зеландии. В общей сложности РФ разыскивает около 700 иностранцев, которых обвиняет в участии в боевых действиях на стороне Украины. В свою очередь Украина также судит иностранных наемников, участвующих в агрессии РФ против украинского государства.

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