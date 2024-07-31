В английском городе Саутпорт, где молодой человек зарезал ножом трех девушек, во вторник вспыхнули протесты и около 100 их участников вступили в столкновения с полицией.
В английском городе идут протесты и столкновения с полицией после нападения на детскую танцевальную студию (1)
Полиция графства Мерсисайд заявила, что вблизи мечети произошли столкновения между полицейскими и толпой протестующих, возможно, английских радикальных националистов. Демонстранты, некоторые из которых были в масках, бросали в полицейских бутылки и камни.
Полиция считает, что протестующие являются сторонниками крайне правой группировки "Английская лига обороны", а протесты были вдохновлены предположениями о 17-летнем подростке, устроившем в понедельник нападение с ножом в танцевальной студии.
В результате этого нападения были убиты три девочки в возрасте девяти, семи и шести лет, а ранены еще восемь детей и двое взрослых. Все раненые еще госпитализированы, оба взрослых и пятеро детей находятся в критическом состоянии.
"Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают", - заявил помощник главного констебля Алекс Госс.
Полиция заявила, что злоумышленник проживал в селе Бэнкс недалеко от Саутпорта, но родился в столице Уэльса Кардиффе. Он был допрошен во вторник, а полиция еще расследует мотив преступления.
По британским законам, молодые люди, в отношении которых ведется уголовное расследование, не могут быть названы по имени до достижения 18 лет, за исключением очень редких обстоятельств.
Вскоре после мирного мероприятия памяти жертв в центре Саутпорта, в котором приняли участие сотни человек, у мечети начались беспорядки. Был подожжен полицейский микроавтобус, одному полицейскому сломали нос.
В район прибыла полиция с оборудованием для подавления беспорядков, в то время как демонстранты скандировали лозунги "Никакой капитуляции!" и "Англичанин, пока не умру!" и взрывали петарды.
Полиция Мерсисайда сообщила, что в ходе беспорядков были ранены 22 полицейских, восемь из которых получили серьезные травмы, в том числе переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Несколько полицейских получили ранения головы и серьезные травмы лица, один потерял сознание.
В ходе беспорядков также были ранены три полицейских собаки, в том числе двум брошенные протестующими кирпичи сломали ноги, а третья получила ожоги задней ноги.
Полиция сообщила, что участники беспорядков также поджигали автомобили общественников, забрасывали кирпичами мечеть, причинили ущерб продуктовому магазину и жгли мусорные баки.
Мусульманский совет Британии объявил, что исламофобские беспорядки начались после слухов в интернете, которые затем подогрела дезинформация с одного из российских новостных сайтов, ложно связавшего теракт в Саутпорте с мусульманами.
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