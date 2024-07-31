Полиция графства Мерсисайд заявила, что вблизи мечети произошли столкновения между полицейскими и толпой протестующих, возможно, английских радикальных националистов. Демонстранты, некоторые из которых были в масках, бросали в полицейских бутылки и камни.

Полиция считает, что протестующие являются сторонниками крайне правой группировки "Английская лига обороны", а протесты были вдохновлены предположениями о 17-летнем подростке, устроившем в понедельник нападение с ножом в танцевальной студии.

В результате этого нападения были убиты три девочки в возрасте девяти, семи и шести лет, а ранены еще восемь детей и двое взрослых. Все раненые еще госпитализированы, оба взрослых и пятеро детей находятся в критическом состоянии.

"Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают", - заявил помощник главного констебля Алекс Госс.