Видео Пьяный водитель в Пурвциемсе разбил шесть машин

Свою поездку с громкого удара BMW начала на Андромедас гатве.

Автомобиль зацепил машины, припаркованные на краю дороги. Оставив поцарапанные машины, мужчина отправился на улицу Дзелзавас, где после длительных усилий припарковал свой черный внедорожник.

"Государственная полиция констатировала, что водитель BMW сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении силой 2,6 промилле. Мужчина был задержан и доставлен в место временного задержания. Начаты административные процессы по факту совершения ДТП и покидания места происшествия. За езду в состоянии алкогольного опьянения начат уголовный процесс", - указала представитель Госполиции Лина Багдоне.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!