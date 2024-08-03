Правоохранительные органы Клайпеды расследуют трагическое происшествие в Скуодасском районе. В аварии в деревне Александрия погиб водитель Volkswagen Touran. Другим автомобилем управляла молодая женщина, находившаяся в машине с четырьмя детьми. 10-летняя девочка от полученных травм умерла тем же днем, а пятилетний ребенок скончался неделю спустя, сообщает портал 15min.

Трагическое ДТП, по поводу которого жители Скуодаса переживают до сих пор, произошло в Янов день в 17:00 на дороге Мажейкяй - Скуодас.

На повороте столкнулись Volkswagen Touran и Opel Meriva. После столкновения один из автомобилей съехал с проезжей части дороги. На место происшествия прибыли пожарные, которым пришлось спасать застрявших в машинах людей. Водителя Volkswagen Touran медики признали погибшем на месте происшествия.