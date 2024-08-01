Эстония вводит тотальный досмотр всех пересекающих границу с Россией

"Каждый, кто пересекает границу, столкнется с бюрократией. ЕС только выиграет от этого, - добавил министр финансов Юрген Лиги. - Цель - санкции против России. В этом отношении мы немного отличаемся от Европы, так как входящий поток у нас уже довольно хорошо контролируется. Количество пересечений границы не такое массовое. То, что мы делаем, касается исходящего направления - у нас есть основания, поскольку через нас за последние пару лет начали проходить санкционные товары. Жизнь показывает, что товары не доходят до третьих стран, а останавливаются где-то на просторах России. Среди них есть военные товары, наличные деньги, смешанные товары. Их провозят через нас. Пограничный контроль означает полное взаимодействие с эстонским государством".