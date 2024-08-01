Трагедия в Польше: спасая упавшую в озеро дочку, утонули оба родителя

Когда 4-летняя девочка случайно поскользнулась и выпала из моторной лодки, родители поспешили ее спасти. Сначала в воду прыгнул отец, а потом и мать.

Спасательный жилет был только у девочки. С ней ничего не случилось, но оба родителя уже не всплыли.

Тела 32-летнего мужчины и 30-летней женщины были обнаружены примерно через день на дне озера с помощью гидролокатора.

На месте происшествия находился один из членов семьи, который подтвердил их личности.

Во вторник около полудня спасательные службы получили сообщение о трех людях в воде. Находившиеся неподалеку рыбаки вытащили из воды 4-летнюю девочку, на которой был спасательный жилет.

Девочка находилась в сознании и была доставлена в больницу для обследования, где ее встретил дедушка.

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