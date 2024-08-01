В Детской больнице подростку часть черепа заменили искусственной костью, напечатанной на 3D-принтере

Руководитель Клиники детской неврологии и нейрохирургии BKUS Давис Озолиньш пояснил - если у ребенка после тяжелой травмы в каком-то месте повреждение черепа настолько значительное, что приходится извлекать кусок и позже замещать его искусственной костью, то такие операции до сих пор были долгими и изнурительными. Теперь пустое место в черепе нейрохирурги заменили искусственной костью, которую изготовили своими руками во время операции.

Озолиньш пояснил, что в некоторых случаях после получения травмы головы можно использовать сломанный фрагмент черепной кости, достав его во время первой операции и заморозив для хранения при температуре почти минус 100 градусов до тех пор, пока ребенка можно оперировать повторно.

"В случаях, когда кость настолько сильно повреждена, что требуется замена, мы хотим наладить регулярное сотрудничество с Клиникой челюстно-лицевой хирургии Рижского университета им. Страдиня. Это позволит нам делать операции более безопасными, щадящими и быстрыми, используя современные технологии. Замена части черепа искусственными материалами, напечатанными на 3D-принтере, требуется примерно двум-трем пациентам Детской больницы в год", - сказал Озолиньш.

С началом быстрого развития возможностей использования технологий 3D-печати в секторе здравоохранения подобные операции уже проводятся в ряде стран. В Латвии использование этой технологии в медицине расширяется, поскольку реализуется финансируемый европейской программой исследований и инноваций "Горизонт 2020" проект Baltijas Biomateriālu ekselences centrs - BBCE, в котором участвуют также Институт стоматологии РСУ и Рижский университет Страдиня, подчеркнули в BKUS.

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