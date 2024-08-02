Эмма Такер, главный редактор американского издания The Wall Street Journal, для которого писал обменянный в числе прочих журналист Гершкович, заявила, что освобождение было осуществлено "в обмен на российских агентов, виновных в серьезных преступлениях, и это было предсказуемо, поскольку других решений не было, учитывая цинизм президента (Владимира) Путина". Такер поблагодарила администрацию США и лично президента Джо Байдена за приложенные усилия для освобождения Гершковича.

Берлин: Это было непростое решение

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что решение выдать России в рамках обмена киллера Вадима Красикова было "непростым", однако "на другой чаше весов лежали свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных". Официальный Берлин призвал власти России и Беларуси освободить всех остальных несправедливо осужденных политически заключенных.

Между тем немецкий таблоид Bild пишет, что следователи в ФРГ "в гневе" из-за освобождения Красикова. По данным издания, в ведомстве федерального генпрокурора считают произошедшее "чрезмерной уступчивостью" в отношении президента РФ Владимира Путина.

Кого освободили: данные СМИ

Обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада прошел в аэропорту Анкары 1 августа. Турецкие СМИ показали, предположительно, кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек.