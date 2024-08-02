Служба здравоохранения Ирландии выплатит "существенную" компенсацию женщине из Латвии

46-летней женщине, которой осталось жить от 2 до 12 месяцев, ирландские врачи несколько лет не могли поставить диагноз, сообщает портал.

Латышка сдавала мазки в Ирландии в 2019, 2020 и 2021 годах, но рак шейки матки не выявили.

В 2022 году, потратив свои сбережения, латышка поехала в Ригу, где у нее обнаружили рак 3-й стадии. Латвийские врачи оценили опухоль как медленно растущую, что указывает на то, что ее следовало обнаружить и лечить гораздо раньше.

В суде было достигнуто внесудебное урегулирование. Хотя сумма компенсации не была раскрыта, адвокат заявил, что выплата будет "существенной" и пойдет на поддержку двух дочерей женщины.

Представители Службы здравоохранения Ирландии признались, что халатно отнеслись к своим обязанностям, не диагностировав вовремя рак шейки матки, а значит, не обеспечив своевременное лечение.

"Мы понимаем, что наша ошибка оказала существенное влияние на вашу жизнь и причинила вам и вашей семье огромные страдания", - говорится в извинениях.

Женщина приехала в Ирландию в 2010 году и работала там поваром, сообщает Baltic Ireland.

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