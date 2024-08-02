Если какой-то латвиец скажет, что не любит собирать грибы, окружающие обязательно посмотрят на него с недоумением, а может быть, даже недоброжелательно. Да, грибы можно не есть, но чтобы не собирать? Как можно не любить собирать грибы?! Это мнение самых заядлых грибников, но оно вам, конечно, может не понравиться, и это нормально. Однако ни для кого не секрет, что латвийцы - народ грибников, а с тех пор, как у нас есть Интернет и возможность публично хвастаться своими внушительными грибными достижениями, это лишь подтверждается.

В конце июля часть территории Латвии настигла нетипично сильная для лета гроза и были побиты даже рекорды количества осадков.

Пока одни борются с ущербом, нанесенным ветром и дождем, другие от волнения потирают руки, потому что наконец-то пошел настоящий дождь, и что это значит? Надежда на обильный грибной урожай, когда можно отправиться в свои тайные грибные места или найти новые и набрать корзины, полные всевозможных грибов, чтобы потом их пожарить, отварить, замариновать, засолить или просто отдать тому, кому они больше нравятся, насладившись самим процессом сбора грибов.

Но является ли такое большое количество осадков гарантией того, что грибы будут и их хватит на полную корзину всем? Чтобы это выяснить, мы поговорили с микологом, соавтором грибной энциклопедии Дианой Мейере.