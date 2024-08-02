Видео Алла Пугачева: "Пока где-то что-то стреляет - птицы молчат"

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прокомментировала свою паузу в карьере. Вместе с супругом Максимом Галкиным звезда стала почетным гостем фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. В беседе с журналистом телеканала TV3 она объяснила, почему уже более 15 лет не появляется на сцене.
"Я же говорила вам уже, что пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. К тому же 15 лет уже не пою. Петь еще могу, ходить - тоже хожу. Когда будет желание и вдохновение - приеду", - объяснила Алла Борисовна.
Видео: Интервью с Аллой Пугачевой
Напомним, в этом году СМИ и поклонники в очередной раз активно обсуждали вероятность того, что на фестиваль приедет Алла Пугачева. То, что звездная чета прибыла в Юрмалу, уже давно не было секретом. Примадонну ранее видели на улицах курортного города, а кроме того, Лайма Вайкуле подтвердила, что уже успела встретиться с друзьями у себя дома. "Мы любим проводить время здесь, на террасе", - с улыбкой заметила Вайкуле в интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
Видео: Приезд Аллы Пугачевой на фестиваль Лаймы Вайкуле
В начале июля Алла Пугачева прокомментировала ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве. "Бог терпелив, но всему есть предел", - написала она под снимком из детской больницы с раненым ребенком.
Алла Борисовна также отключила комментарии к своему посту.
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