В конце июля в Беларуси задержали четырех молодых людей из Латвии. В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как молодые люди отправились в Беларусь на фестиваль. В их машине была обнаружена марихуана, и все четверо были арестованы. В последние годы власти Латвии активно и регулярно призывают людей не ездить в Беларусь. Однако, как мы выяснили в различных социальных сетях и группах, все больше латвийцев "рвутся", едут и переезжают в Беларусь. Что изменилось и почему этот вопрос становится все более актуальным на различных интернет-площадках?