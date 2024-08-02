Фото Стиль мировых звезд, смотрящих Олимпийские игры в Париже на трибунах

Ариана Гранде

Фото: AFP/SCANPIX

Мик Джаггер

Фото: AFP/SCANPIX

Snoop Dogg

Фото: AP/Scanpix

Натали Портман

Фото: AFP/SCANPIX

Леди Гага

Фото: AFP/SCANPIX



Леди Гага посещает летние Олимпийские игры в Париже со своим давним возлюбленным, предпринимателем Микаэлем Полански. Во время встречи с премьер-министром Франции Габриэлем Аталем она представила Полански своим женихом, что позволяет предположить, что очень скоро может состояться свадьба.

Фото: AFP/SCANPIX

Джессика Честейн

Фото: AFP/SCANPIX

Напомним, в минувшую пятницу, 26 июля, состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Париже, на которой выступила легендарная поп-певица Леди Гага.

Она также ранее выступала на крупных спортивных мероприятиях, таких как игры Super Bowl 51 2017 года.

Канадская певица Селин Дион закрыла церемонию открытия. Это было первое выступление Дион после того, как ее тур был остановлен по состоянию здоровья.

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