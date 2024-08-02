Фото Стиль мировых звезд, смотрящих Олимпийские игры в Париже на трибунах

Крупнейшее спортивное событие - летние Олимпийские игры в Париже - продолжается уже неделю. Происходящее интересно всему миру, даже многие известные люди отправились в Париж, чтобы лично следить за Олимпийскими играми. Оцените стиль знаменитостей на трибунах!
Ариана Гранде
Мик Джаггер
Snoop Dogg
Натали Портман
Леди Гага
Леди Гага посещает летние Олимпийские игры в Париже со своим давним возлюбленным, предпринимателем Микаэлем Полански. Во время встречи с премьер-министром Франции Габриэлем Аталем она представила Полански своим женихом, что позволяет предположить, что очень скоро может состояться свадьба.
Джессика Честейн
Напомним, в минувшую пятницу, 26 июля, состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Париже, на которой выступила легендарная поп-певица Леди Гага.
Она также ранее выступала на крупных спортивных мероприятиях, таких как игры Super Bowl 51 2017 года.
Канадская певица Селин Дион закрыла церемонию открытия. Это было первое выступление Дион после того, как ее тур был остановлен по состоянию здоровья.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!