Как ухаживать за волосами летом, чтобы они не превратились в комок соломы: 10 полезных советов

Увлажнение и питание волос

Летом волосы следует больше увлажнять, так как под воздействием солнца они становятся сухими и ломкими, так как снижается уровень кератина.

Для очень сухих волос подойдут питательные и увлажняющие шампуни, а также масло для ежедневного использования.

Для жирных волос подойдут очищающие и балансирующие шампуни, которые сбалансируют кожу головы и уменьшат выработку кожного сала.

Использование масок для волос

Летом маску для волос следует использовать не реже одного раза в неделю, выбирая маску, отвечающую потребностям волос - увлажняющую, регенерирующую или питательную. В солнечное время года лучше всего подойдут увлажняющие и регенерирующие маски, а для сухих и тонких волос подойдут питательные.

Уход за кожей головы

Из-за жары летом волосы могут чаще жирнеть, поэтому рекомендуется использовать скраб для кожи головы, чтобы очистить ее от излишков кожного сала и восстановить доступ кислорода к корням волос.

Недостаток кислорода может быть одной из причин выпадения волос.

Защита волос от жары

Волосы следует меньше подвергать воздействию фенов, так как они дополнительно сушат волосы. Если вы их все же используете, особенно летом, вам следует использовать специальные средства для защиты волос от жары, которые делают их более гибкими, уменьшают ломкость и придают блеск. Вы также можете использовать кондиционеры, которые предотвращают выцветание и увлажняют волосы.