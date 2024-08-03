Как ухаживать за волосами летом, чтобы они не превратились в комок соломы: 10 полезных советов

Летом яркие лучи солнца, ветер, соленая морская вода и хлорированная вода в бассейне - это большое испытание не только для нашей кожи, но и для волос. Консультант по красоте Apotheka Арта Богданова дает полезные советы о том, как правильно ухаживать за волосами летом, чтобы они не стали сухими, секущимися и ломкими.
"На состояние волос влияет погода, такая как солнце, дождь, ветер и колебания температуры, а также болезни, стрессы, эмоциональные переживания и качество питания.
Если в рационе не хватает белка, витаминов А и В, а также железа, фосфора и цинка, волосы могут стать тусклыми, ломкими или начать выпадать.
Летом волосы также подвергаются воздействию солнечных лучей, поэтому для сохранения их здоровья необходимо не только защищать волосы от солнца, но и правильно за ними ухаживать, регулярно увлажнять и следить, чтобы в организме не было недостатка в необходимых витаминах, способствующих здоровью волос", - подчеркивает консультант Apotheka по красоте Арта Богданова, предлагая 10 ценных советов по уходу за волосами летом.
Правильное мытье волос
Важно правильно мыть голову, подбирая шампунь, соответствующий вашему типу волос.
Шампунь следует использовать два раза подряд, уделяя особое внимание корням волос, меньше кончикам, чтобы не пересушить их.
Нанесению шампуня следует уделять меньше внимания, чем ополаскиванию волос, так как не полностью смытый шампунь может пересушить волосы. После использования шампуня следует использовать кондиционер.
Увлажнение и питание волос
Летом волосы следует больше увлажнять, так как под воздействием солнца они становятся сухими и ломкими, так как снижается уровень кератина.
Для очень сухих волос подойдут питательные и увлажняющие шампуни, а также масло для ежедневного использования.
Для жирных волос подойдут очищающие и балансирующие шампуни, которые сбалансируют кожу головы и уменьшат выработку кожного сала.
Использование масок для волос
Летом маску для волос следует использовать не реже одного раза в неделю, выбирая маску, отвечающую потребностям волос - увлажняющую, регенерирующую или питательную. В солнечное время года лучше всего подойдут увлажняющие и регенерирующие маски, а для сухих и тонких волос подойдут питательные.
Уход за кожей головы
Из-за жары летом волосы могут чаще жирнеть, поэтому рекомендуется использовать скраб для кожи головы, чтобы очистить ее от излишков кожного сала и восстановить доступ кислорода к корням волос.
Недостаток кислорода может быть одной из причин выпадения волос.
Защита волос от жары
Волосы следует меньше подвергать воздействию фенов, так как они дополнительно сушат волосы. Если вы их все же используете, особенно летом, вам следует использовать специальные средства для защиты волос от жары, которые делают их более гибкими, уменьшают ломкость и придают блеск. Вы также можете использовать кондиционеры, которые предотвращают выцветание и увлажняют волосы.
Использование масел и кремов для волос
Масла и кремы для волос играют важную роль в поддержании красивых и здоровых волос. Они обеспечивают достаточную влажность волос в течение дня, делая их более мягкими и блестящими, а также помогают защитить кератин в волосах.
Защита волос средствами с SPF
Солнцезащитные средства с SPF следует наносить не только на тело, но и на волосы, особенно если вы планируете долго находиться на солнце или путешествовать в теплые страны.
В ассортимент солнцезащитных средств также входят сухие защитные масла, которые защищают не только кожу от вредных лучей UVA и UVB, но и волосы, не делая их жирными.
Летом, охлаждаясь в воде, убедитесь, что ваше средство с SPF водостойкое.
Правильное расчесывание волос
Волосы следует расчесывать, начиная с кончиков и постепенно продвигаясь к корням.
Слишком частое расчесывание может стимулировать выработку масла и кожного сала, что делает волосы жирными.
Использование головного убора
Летом платок - особенно полезный аксессуар, защищающий от солнечных лучей и ветреных дней. Особенно это важно для женщин с окрашенными волосами, ведь солнце еще больше повреждает волосы.
Сильные солнечные лучи не только угрожают голове и могут вызвать солнечный удар, но и забирают необходимые минералы и пересушивают волосы.
Прием витаминов и минералов
Выпадению волос может способствовать не только солнце, но и недостаток витаминов (D, B12, C, A), цинка, железа, селена и биотина, изменения в состоянии здоровья, прием лекарств и их побочные эффекты, а также стресс. Поэтому важно, чтобы диета была питательной и сбалансированной, обеспечивающей организм нужными витаминами, при необходимости принимая их дополнительно.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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