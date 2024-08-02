Молодой человек после СГО все же получит бюджетное место в университете

Рижский университет имени Страдиня (RSU) предложит место для бесплатного обучения молодому человеку, окончившему Службу государственной обороны (СГО), которому ранее было отказано.
Университет заявляет, что он "тщательно оценил случай конкретного солдата Службы государственной обороны" и предложил решение по его поступлению на выбранную учебную программу с "пропорциональными дополнительными условиями".
По мнению RSU, принцип академической справедливости не позволяет поступить на обучение, если абитуриент не соответствует требованиям правил приема. При этом в "нетипичных ситуациях" допускается "разумная замена" отдельных требований положениями равной значимости.
Университеты и колледжи могут самостоятельно определять распределение финансируемых из государственного бюджета мест по образовательным программам в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством образования и науки (МОН) и университетами и колледжами, сообщили агентству LETA в МОН.
Министерство предлагает вузам пересмотреть и предоставить места, финансируемые из государственного бюджета, по тем образовательным программам, на которые поступили заявки от лиц, прошедших СГО. Университетам и колледжам также следует обновить порядок перевода студентов между средствами госбюджета и средствами физических и юридических лиц, как указано во внутренних нормативных актах, заявили в Минобразования и культуры.
Напомним, широкую популярность в соцсетях получил пост женщины - ее сыну, который закончил Службу государственной обороны (СГО) отказали в обещанном обучении в Рижском университете Страдиня, сообщила передача TV3 Ziņas.
Женщина заявила, что ранее университет по телефону подтвердил ей прием сына, однако в итоге был получен отказ.
Министерство обороны указало, что такая ситуация, возможно, возникла из-за нехватки информации, в частности, каждая сторона новую систему с оплаченными государством местами интерпретировала по своему усмотрению.
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