Молодой человек после СГО все же получит бюджетное место в университете

Университет заявляет, что он "тщательно оценил случай конкретного солдата Службы государственной обороны" и предложил решение по его поступлению на выбранную учебную программу с "пропорциональными дополнительными условиями".

По мнению RSU, принцип академической справедливости не позволяет поступить на обучение, если абитуриент не соответствует требованиям правил приема. При этом в "нетипичных ситуациях" допускается "разумная замена" отдельных требований положениями равной значимости.

Университеты и колледжи могут самостоятельно определять распределение финансируемых из государственного бюджета мест по образовательным программам в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством образования и науки (МОН) и университетами и колледжами, сообщили агентству LETA в МОН.

Министерство предлагает вузам пересмотреть и предоставить места, финансируемые из государственного бюджета, по тем образовательным программам, на которые поступили заявки от лиц, прошедших СГО. Университетам и колледжам также следует обновить порядок перевода студентов между средствами госбюджета и средствами физических и юридических лиц, как указано во внутренних нормативных актах, заявили в Минобразования и культуры.

Напомним, широкую популярность в соцсетях получил пост женщины - ее сыну, который закончил Службу государственной обороны (СГО) отказали в обещанном обучении в Рижском университете Страдиня, сообщила передача TV3 Ziņas.

Женщина заявила, что ранее университет по телефону подтвердил ей прием сына, однако в итоге был получен отказ.

Министерство обороны указало, что такая ситуация, возможно, возникла из-за нехватки информации, в частности, каждая сторона новую систему с оплаченными государством местами интерпретировала по своему усмотрению.

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