Латвия внесла российского диджея в "черный список". Вечернее выступление было отменено

В пятницу, 2 августа, было принято решение включить гражданина России Дениса Рублева в список нежелательных для Латвии лиц, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД).
По рекомендации МИД исполняющий обязанности министра климата и энергетики Каспар Мелнис в пятницу, 2 августа, подписал указ, согласно которому гражданин России Денис Рублев внесен в список нежелательных для Латвии лиц.
По данным МИД, Рублев продолжал выступать на оккупированном Россией и незаконно аннексированном Крымском полуострове, тем самым поддерживая российскую агрессию против Украины.
В пятницу, 2 августа, у диджея был запланирован концерт в клубе First в Риге. В МИД подчеркивают, что организаторы концерта проинформированы о решении.
МИД призывает организаторов концертов и других массовых мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашенных гостей, принимая во внимание и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины.
Выступление российского диджея Дениса Рублева должно было состояться сегодня, 2 августа, в клубе First, но в последний момент оно было отменено.
Это выяснило информационное агентство LETA, позвонив по телефону, указанному на сайте клуба.
Звонивший, не пожелавший назвать свое имя и должность, сказал, что не знает, где сейчас находится российский диджей, но сказал, что знает, что "скоро его не будет в стране".
Как подтвердила агентству LETA пресс-представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, пограничная охрана предпринимает все необходимые действия для немедленного выполнения решения МИД о включении лица в список нежелательных лиц для Латвии.
Ранее сообщалось, что гражданин России Денис Рублев все же планировал сегодня вечером дать концерт в клубе First. Это подтвердили агентству LETA представители клуба.
Они пояснили, что Рублев уже прибыл в Латвию и не может сегодня, 2 августа, вернуться в Россию из-за отсутствия рейсов, поэтому запланированное на вечер мероприятие в клубе First состоится.
Как отмечает LETA, информации о выступлении диджея Рублева в Риге больше нет ни на сайте клуба First, ни в социальной сети Facebook, хотя несколько часов назад такая информация еще была.
В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжении России в 2022 году.
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