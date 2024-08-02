Латвия внесла российского диджея в "черный список". Вечернее выступление было отменено

Как подтвердила агентству LETA пресс-представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, пограничная охрана предпринимает все необходимые действия для немедленного выполнения решения МИД о включении лица в список нежелательных лиц для Латвии.

Ранее сообщалось, что гражданин России Денис Рублев все же планировал сегодня вечером дать концерт в клубе First. Это подтвердили агентству LETA представители клуба.

Они пояснили, что Рублев уже прибыл в Латвию и не может сегодня, 2 августа, вернуться в Россию из-за отсутствия рейсов, поэтому запланированное на вечер мероприятие в клубе First состоится.

Как отмечает LETA, информации о выступлении диджея Рублева в Риге больше нет ни на сайте клуба First, ни в социальной сети Facebook, хотя несколько часов назад такая информация еще была.

В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжении России в 2022 году.

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