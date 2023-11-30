Липину интересно Что такое "черный список" Латвии и можно ли из него выйти?

Кто добавляет в "черный список"

Решение о запрете въезжать в Латвию могут принять следующие люди:

министр внутренних дел;

министр иностранных дел;

начальник Госпогранохраны;

начальник PMLP;

чиновники консульского департамента Министерства иностранных дел.

Разница обычно в том, по каким причинам человек добавляется в список. Если из-за опасений служб безопасности - то это делает министр внутренних дел; если по политическим причинам - то министр иностранных дел.

Кроме того, именно министр иностранных дел имеет право объявить человека persona non grata. Разница в том, что в "черный список" люди попадают на определенный срок - не больше пяти лет. А вот нахождение в "черном списке" в статусе persona non grata не имеет временных ограничений.