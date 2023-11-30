Липину интересно Что такое "черный список" Латвии и можно ли из него выйти?

С разной степенью периодичности в латвийских СМИ появляются новости про включение в некий "черный список" каких-то российских звезд или политиков. Но что это за "черный список" такой? И как туда вообще попадают? Рассказывает TVNET+.
Кто добавляет в "черный список"
Решение о запрете въезжать в Латвию могут принять следующие люди:
- министр внутренних дел;
- министр иностранных дел;
- начальник Госпогранохраны;
- начальник PMLP;
- чиновники консульского департамента Министерства иностранных дел.
Разница обычно в том, по каким причинам человек добавляется в список. Если из-за опасений служб безопасности - то это делает министр внутренних дел; если по политическим причинам - то министр иностранных дел.