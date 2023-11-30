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Липину интересно Что такое "черный список" Латвии и можно ли из него выйти?

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич и российские звезды из "черного списка": режиссер Никита Михалков и музыканты Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Тимати
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и российские звезды из "черного списка": режиссер Никита Михалков и музыканты Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Тимати Фото: RUS TVNET kolāža

С разной степенью периодичности в латвийских СМИ появляются новости про включение в некий "черный список" каких-то российских звезд или политиков. Но что это за "черный список" такой? И как туда вообще попадают? Рассказывает TVNET+.

Кто добавляет в "черный список"

Решение о запрете въезжать в Латвию могут принять следующие люди:

  • министр внутренних дел;
  • министр иностранных дел;
  • начальник Госпогранохраны;
  • начальник PMLP;
  • чиновники консульского департамента Министерства иностранных дел.

Разница обычно в том, по каким причинам человек добавляется в список. Если из-за опасений служб безопасности - то это делает министр внутренних дел; если по политическим причинам - то министр иностранных дел.

Кроме того, именно министр иностранных дел имеет право объявить человека persona non grata. Разница в том, что в "черный список" люди попадают на определенный срок - не больше пяти лет. А вот нахождение в "черном списке" в статусе persona non grata не имеет временных ограничений.

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