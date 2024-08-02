Задержан еще один подозреваемый, нападавший на курьеров по доставке еды

Еще одного юношу задержали по уголовному делу о нападениях на курьеров по доставке еды.
Уже сообщалось, что в среду Госполиция совместно со Службой госбезопасности Латвии (VDD) задержала шестерых представителей субкультуры скинхедов. Сегодня, 2 августа, в полиции подтвердили, что по этому делу арестован еще один молодой человек.
Подозреваемые 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения.
Пятеро подозреваемых были помещены под стражу, двое отпущены под залог, сообщили в полиции.
Указанные лица являются приверженцами правой идеологии, представляют и поддерживают идеи неонацизма.
Задержанные нападали на курьеров по доставке еды других национальностей и применяли к ним физическое насилие.
Хотя одним из предметов, обнаруженных при обыске, был флаг с надписью "Мы русские. С нами Бог", в полиции заявили, что нельзя утверждать, что подозреваемые являются русскими ультранационалистами.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного закона за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, если они связаны с насилием или угрозами, либо совершены организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Галерея: Полиция задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов
Скинхеды, или скины, - это субкультура.
Субкультура - это относительно постоянная система духовных и материальных ценностей в рамках культуры, которая иногда формируется как оппозиция господствующей культуре общества и которую большинство считает менее ценной или вредной.
Последователи субкультуры обычно подтверждают свою принадлежность к определенному стилю - в одежде, поведении и языке. Субкультура скинхедов делится на более детальные направления, которые различаются взглядами на те или иные темы.
НС-скинхеды исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов.
Особый культ НС-скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.
Для самоидентификации НС-скинхедам важен их внешний вид, основные признаки которого: бритая голова или очень короткая стрижка, светло-голубые джинсы, короткие черные и темно-зеленые куртки на "молнии" без воротника - бомберы, военная форма или отдельные ее элементы, нацистская символика, вышивка, значки, тяжелые высокие сапоги, в том числе военные, преимущественно черного цвета.
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