Задержан еще один подозреваемый, нападавший на курьеров по доставке еды

Уже сообщалось, что в среду Госполиция совместно со Службой госбезопасности Латвии (VDD) задержала шестерых представителей субкультуры скинхедов. Сегодня, 2 августа, в полиции подтвердили, что по этому делу арестован еще один молодой человек.

Подозреваемые 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

Пятеро подозреваемых были помещены под стражу, двое отпущены под залог, сообщили в полиции.

Указанные лица являются приверженцами правой идеологии, представляют и поддерживают идеи неонацизма.

Задержанные нападали на курьеров по доставке еды других национальностей и применяли к ним физическое насилие.

Хотя одним из предметов, обнаруженных при обыске, был флаг с надписью "Мы русские. С нами Бог", в полиции заявили, что нельзя утверждать, что подозреваемые являются русскими ультранационалистами.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного закона за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, если они связаны с насилием или угрозами, либо совершены организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Галерея: Полиция задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов