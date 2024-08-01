31 июля этого года сотрудники полиции и батальона специального назначения в тесном сотрудничестве со Службой государственной безопасности задержали шестерых представителей субкультуры скинхедов. В тот же день были задержаны два человека, и сегодня будет принято решение о применении мер безопасности к остальным, сообщила TVNET представитель Госполиции Лига Дзилюма.
В нескольких жилых домах также были проведены обыски. Упомянутые представители субкультуры скинхедов являются приверженцами правой идеологии, которые представляют и поддерживают неонацистские идеи.
Задержанные представители субкультуры скинхедов нападали на курьеров по доставке еды других национальностей и применяли к ним физическое насилие. Преступления были совершены потому, что по идеологии их субкультуры в Латвии должны жить только люди с белым цветом кожи.
Скинхеды, или скины, - это субкультура.
Субкультура - это относительно постоянная система духовных и материальных ценностей в рамках культуры, которая иногда формируется как оппозиция господствующей культуре общества и которую большинство считает менее ценной или вредной.
Последователи субкультуры обычно подтверждают свою принадлежность к определенному стилю – в одежде, поведении и языке. Субкультура скинхедов делится на более детальные направления, которые различаются взглядами на те или иные темы.
НС-скинхеды исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов.
Особый культ НС-скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.
Для самоидентификации НС-скинхедам важен их внешний вид, основные признаки которого: бритая голова или очень короткая стрижка, светло-голубые джинсы, короткие черные и темно-зеленые куртки на "молнии" без воротника - бомберы, военная форма или отдельные ее элементы, нацистская символика, вышивка, значки, тяжелые высокие сапоги, в том числе военные, преимущественно черного цвета.
Галерея: Полиция задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов
В среду, 31 июля, следственный судья города Риги избрал меру пресечения - арест - двум подозреваемым.
Уголовный процесс возбужден по части третьей статьи 78 Уголовного закона, а именно за деяние, направленное на возбуждение национальной, расовой или религиозной ненависти или розни, если оно связано с насилием или угрозами.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с испытательным сроком или без такового на срок до трех лет.
В четверг, 1 августа, будет принято решение о применении мер безопасности к остальным подозреваемым.
В настоящее время в уголовном процессе продолжается активное расследование и выяснение обстоятельств.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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