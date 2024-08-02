Производителям не до шуток: электромобили продают по той же цене, что и обычные машины

Электромобиль больше не является привилегией богатых. С уверенностью об этом можно говорить в 2024 году, когда производители, вступив в конкурентные войны, начали соблазнять покупателей все более привлекательными ценами. Расширенная поддержка покупки электромобилей также побуждает к более тщательной оценке выгод. Что могут получить люди, которые сейчас задумываются о покупке автомобиля с нулевым уровнем выбросов?
Продажи растут, как и конкуренция
По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в этом году продажи электромобилей побьют прошлые рекорды, а во всем мире их объем продаж превысит прошлогодние 13,7 млн единиц (из них 3,2 млн в Европе).
С 2020 года этот сегмент рынка вырос примерно с 4 до 18%. По оценкам IEA, спрос на электромобили продолжит расти - по прогнозам, во всем мире будет продано 16,6 млн новых электромобилей, из них 3,4 млн - в Европе. По подсчетам агентства, только в первом квартале 2024 года в мире было приобретено более 3 миллионов электромобилей, что на пятую часть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Правда, этот рост более умеренный, чем бум, потрясший различные рынки несколько лет назад. Отчасти это определялось усилиями самих производителей - электрические модели постепенно внедряются всеми, а по мере расширения выбора люди требуют и более выгодных цен.
В результате даже крупнейшие игроки рынка вынуждены пересматривать свои прайс-листы. Американская Tesla, вероятно, активнее всех реагирует на динамику спроса: как сообщает Reuters, после прошлогоднего снижения цен весной этого года компания снова снизила цены на свои самые популярные модели на 1500-2000 евро на различных рынках.
Как и Tesla, Volkswagen и другие производители, не скрывающие своих амбиций в сегменте электромобилей, крайне чувствительны к агрессивному проникновению китайских компаний. Аналитики отмечают, что такие китайские производители, как BYD и Nio, постоянно создают новые, дешевые электромобили и настойчиво прорываются в Европу.
На старом континенте дополнительное давление создают и многие местные игроки, начиная от брендов группы Stellantis, готовящихся вывести на рынок небольшие электрические модели, и заканчивая производителями наиболее популярных внедорожников. Одна из них - южнокорейская компания KGM, ранее известная как SsangYong.
Компания принесла в наш регион электрическую версию известной модели внутреннего сгорания Torres - Torres EVX. Представляя популярный сегмент компактных кроссоверов, он выделяется богатым оснащением, емким аккумулятором емкостью 73,4 кВтч, позволяющим проехать на полной зарядке 462 км, и ценой от 39 900 евро.
Электрический внедорожник менее чем за 40 тысяч
Еще несколько лет назад цены на электромобили этого сегмента не опускались ниже отметки в 50 000 евро. Однако по мере расширения предложения производителям и дилерам пришлось пересмотреть цены, а также были введены другие стимулы для покупок.
Например, в Латвии в этом году была расширена и улучшена поддержка покупателей электромобилей. Они по-прежнему смогут получать субсидию в размере 4500 евро, но если пятиместный автомобиль приобретет многодетная семья, сумма поддержки составит 6750 евро.
"До недавнего времени цена на электромобили многих отпугивала. Компании рассчитывают немного по-другому - они учитывают затраты полного цикла, причем эксплуатация этих автомобилей существенно дешевле, чем моделей с двигателем внутреннего сгорания. Однако понятно, что первым психологическим порогом для человека является цена - действительно ли стоит платить больше, чем за обычную машину?" - говорит Томс Тимошко, обозреватель журнала Klubs auto и член жюри конкурса "Автомобиль года в Латвии".
Цена уже упомянутого Torres EVX для частных лиц после оформления субсидии начинается от 36 790 евро. Заплатив эту сумму, человек получает просторный электрический внедорожник длиной 4,7 метра с багажником объемом 703 литра, электродвигателем мощностью 152 кВт и гарантией 7 лет или 150 000 км (гарантия на аккумулятор 10 лет или 1 миллион км).
В оснащение входят автоматические светодиодные фары, кожаный руль с подогревом, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (передние также электрорегулируемые и вентилируемые), а также комплексные системы помощи при вождении.
Для сравнения: гибридный внедорожник Honda CR-V с багажником на 587 литров стоит от 45 000 евро, бензиновый полноприводный универсал Subaru Outback с багажником на 561 литр - от 37 490 евро, а гибрид Toyota RAV4 с багажником на 580 литров - от 36 600 евро. Таким образом, можно сказать, что электромобили могут полноценно конкурировать с моделями с двигателем внутреннего сгорания, в том числе и по цене.
И это не последняя хорошая новость
Том Тимошко отмечает, что скоро обострится конкуренция и в сегменте небольших моделей. Хотя такие малыши, как Stellantis, Citroën C3 и Fiat Panda, здесь не очень популярны, производители обещают, что базовая цена их электрических версий будет ниже отметки в 25 000 евро.
"При продолжении господдержки конкурентоспособных по цене электромобилей будет становиться все больше. Эта тенденция наблюдается в люксовом сегменте уже несколько лет, а сейчас он постепенно входит и в средний класс. Это хороший знак для нас как покупателей, потому что выбор будет еще больше - остаться с автомобилем внутреннего сгорания, перейти на электро или искать промежуточные варианты", - резюмирует Том.
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