Производителям не до шуток: электромобили продают по той же цене, что и обычные машины

Цена уже упомянутого Torres EVX для частных лиц после оформления субсидии начинается от 36 790 евро. Заплатив эту сумму, человек получает просторный электрический внедорожник длиной 4,7 метра с багажником объемом 703 литра, электродвигателем мощностью 152 кВт и гарантией 7 лет или 150 000 км (гарантия на аккумулятор 10 лет или 1 миллион км).

В оснащение входят автоматические светодиодные фары, кожаный руль с подогревом, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (передние также электрорегулируемые и вентилируемые), а также комплексные системы помощи при вождении.

Для сравнения: гибридный внедорожник Honda CR-V с багажником на 587 литров стоит от 45 000 евро, бензиновый полноприводный универсал Subaru Outback ​​с багажником на 561 литр - от 37 490 евро, а гибрид Toyota RAV4 с багажником на 580 литров - от 36 600 евро. Таким образом, можно сказать, что электромобили могут полноценно конкурировать с моделями с двигателем внутреннего сгорания, в том числе и по цене.

И это не последняя хорошая новость

Том Тимошко отмечает, что скоро обострится конкуренция и в сегменте небольших моделей. Хотя такие малыши, как Stellantis, Citroën C3 и Fiat Panda, здесь не очень популярны, производители обещают, что базовая цена их электрических версий будет ниже отметки в 25 000 евро.

"При продолжении господдержки конкурентоспособных по цене электромобилей будет становиться все больше. Эта тенденция наблюдается в люксовом сегменте уже несколько лет, а сейчас он постепенно входит и в средний класс. Это хороший знак для нас как покупателей, потому что выбор будет еще больше - остаться с автомобилем внутреннего сгорания, перейти на электро или искать промежуточные варианты", - резюмирует Том.

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