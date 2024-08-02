Владимир Кара-Мурза: Я точно знаю, что мы вернемся в Россию

Илья Яшин заявил, что он с первого дня пребывания в тюрьме просил не включать его ни в какие списки для обмена. По словам Яшина, он до последнего дня боролся за свое право оставаться в России. За несколько дней до обмена к нему в камеру пришли сотрудники ФСИН, требуя от него подписать прошение о помиловании, но "я сказал абсолютно четко и недвусмысленно, что не буду никогда просить прощения у человека, которого считаю убийцей и тираном". Яшин зачитал перед журналистами свое заявление с требованием оставить его в РФ, которое написал перед самым обменом. Он подчеркнул, что считает свое выдворение из страны незаконным.

Политзаключенных из России встречал в аэропорту Шольц

Накануне Кара-Мурза, Яшин и Пивоваров были освобождены в рамках большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. Самолет с освобожденными российскими политзаключенными приземлился в аэропорту Кельн / Бонн 1 августа около 22.15 по местному времени (23.15 по Москве).

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) прервал свой отпуск в связи с обменом заключенными и отправился в аэропорт Кельна на правительственном лайнере. Там он выступил перед журналистами, пообещав, что правительство ФРГ продолжит бороться за освобождение всех политзаключенных из тюрем России и Беларуси.

Преследование Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова в РФ

Илью Яшина в декабре 2022 года осудили в России на 8,5 лет колонии из-за стрима, во время которого он рассказал об убийствах жителей Бучи российскими военными. Владимиру Кара-Мурзе суд в РФ дал 25 лет по статьям о "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии.

Бывший директор фонда "Открытая Россия" Андрей Пивоваров в июле 2022 года был осужден на четыре года по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". По данным издания Sota, в мае против него было возбуждено новое уголовное дело - по какому обвинению, не сообщается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!