Аналитики рассказали, какую пользу F-16 принесут Украине

Прошло два года с тех пор, как Украина впервые запросила истребители F16. Сначала ждали решения, затем подготовки пилотов и, наконец, самих поставок, которые, как и почти вся поддержка Запада, пришли с опозданием.

По сообщениям СМИ, только шесть украинских пилотов могли завершить обучение этим летом. Киев неоднократно жаловался на перегруженность учебных центров, которые не могут принять украинских солдат.

В конце июля в Украину поступило всего шесть истребителей.

Поэтому эксперты говорят, что это можно рассматривать скорее как символическое событие, которое могло бы поднять моральный дух армии.

Аналитик по вопросам безопасности Бекка Вассер сказала: "Мы видим, что эта схема повторяется, когда речь идет о западной военной помощи Украине. Существует острая и срочная потребность в вооружении, но к тому времени, когда оно поставляется, такой острой необходимости уже нет. Армия уже адаптировалась на поле боя".

Украина надеется использовать истребители для нескольких целей – как для сбивания самолетов противника, так и для атаки наземных целей.