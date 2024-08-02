Аналитики рассказали, какую пользу F-16 принесут Украине

Представители США и других стран-союзников подтвердили СМИ, что Украина получила первые долгожданные истребители F-16, однако Киев пока публично это не прокомментировал. По данным СМИ, речь идет о шести истребителях, а это очень малая часть того, что нужно Украине для снижения превосходства противника. Эксперты заключают, что они хоть и внесут свой вклад в противовоздушную оборону Украины, но существенно не изменят ситуацию во время боя, сообщает портал Lsm.lv.
Прошло два года с тех пор, как Украина впервые запросила истребители F16. Сначала ждали решения, затем подготовки пилотов и, наконец, самих поставок, которые, как и почти вся поддержка Запада, пришли с опозданием.
По сообщениям СМИ, только шесть украинских пилотов могли завершить обучение этим летом. Киев неоднократно жаловался на перегруженность учебных центров, которые не могут принять украинских солдат.
В конце июля в Украину поступило всего шесть истребителей.
Поэтому эксперты говорят, что это можно рассматривать скорее как символическое событие, которое могло бы поднять моральный дух армии.
Аналитик по вопросам безопасности Бекка Вассер сказала: "Мы видим, что эта схема повторяется, когда речь идет о западной военной помощи Украине. Существует острая и срочная потребность в вооружении, но к тому времени, когда оно поставляется, такой острой необходимости уже нет. Армия уже адаптировалась на поле боя".
Украина надеется использовать истребители для нескольких целей – как для сбивания самолетов противника, так и для атаки наземных целей.
Но на первых порах, пока их численность невелика, а превосходство России в воздухе слишком велико, использовать их вблизи линии фронта, говорят аналитики, было бы опасно, поэтому они, скорее всего, будут использоваться в бою с самолетами противника.
Эксперт по технологиям и военно-воздушным силам Джастин Бронк отметил: "Это поможет в противовоздушной обороне, потенциально против беспилотников иранского производства и крылатых ракет. Хотя с точки зрения боеприпасов это дорогой способ сделать это. (..) В то же время следует помнить, что страна может иметь много быстрых самолетов, но если у нее нет оружия и экипажа для их эффективного использования, они будут просто сбиты".
СМИ сообщают, что до конца года Украина может получить 20 истребителей, всего было обещано 79, однако большая часть поставок ожидается только в следующем году. Несколько украинских чиновников подсчитали, сколько самолетов потребуется, чтобы противостоять доминированию России в воздухе. Самые оптимистичные прогнозы начинаются с 60 и заканчиваются 160 истребителями.
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