Под Елгавой река Свете затопила отдельные участки дорог

Закрыто движение на участке дороги Миезитес от улицы Сниега до дороги Кулиню, где установлены барьеры. В свою очередь на дороге Буриню со стороны Баложи установлен указатель, чтобы проинформировать о том, что дорогу начинает затапливать.

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Затопило и улицу Керамикю. В свою очередь на улице Палиенес и улице Терветес проток закрыт мешками с песком, чтобы ограничить поток воды, сообщает муниципальное учреждение Pilsētsaimniecība.

Ранее был затоплен участок дороги Бара перед пешеходным мостом, поэтому уже несколько дней закрыто движение на дороге Бара от дороги Буриню до дороги Миезитес.

Ответственные службы продолжают следить за ситуацией на реке Свете, чтобы оперативно реагировать на угрозы более масштабных паводков.

Как уже сообщалось, в пятницу в результате повышения уровня воды в Свете начало затапливать низины в Елгавском крае и в Елгаве.

Жителей, которым необходима помощь или эвакуация, просят сообщить об этом в Оперативный информационный центр самоуправления (POIC) по телефону 8787 или написать на электронную почту info@poic.jelgava.lv.

В свою очередь жителей Свете в случае эвакуации жителей просят связаться с Эдгаром Гринофсом, главой Светской волостной управы, по телефону 29522868.

Пожарно-спасательная служба также заявляет, что находится в постоянном контакте с самоуправлениями.

Уже сообщалось, что Елгавский край сильно пострадал от бури и ливней в минувшие воскресенье и понедельник.

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