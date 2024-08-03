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Взрыв на гоночной трассе в Германии: пострадали по меньшей мере 22 человека

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Гоночная трасса Нюрбургринг
Гоночная трасса Нюрбургринг Фото: Hasan Bratic/picture alliance / Hasan Bratic

В результате взрыва на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии в пятницу вечером пострадали по меньшей мере 22 человека, пишет DPA.

Взрыв произошел во время пробного заезда накануне ADAC Ruhr Cup.

Несколько раненых были доставлены в больницу на спасательном вертолете. Один человек получил тяжелые травмы, еще трое - серьезно пострадали, сообщила полиция.

В ходе предварительного расследования было констатировано, что взрыв произошел вскоре после 18 часов (19 часов по латвийскому времени) за полосой ремонта машин. Считается, что взорвался газовый баллон.

Проходивший во время взрыва пробный заезд был незамедлительно прерван, а место происшествия - ограничено.

Организаторы ADAC Ruhr Cup сообщили, что в субботу соревнования пройдут по плану.

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