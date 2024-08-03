За рубежом:

Известная социальной критикой немецкая газета Tageszeitung (TAZ) в субботнем выпуске пишет, что Литва является паршивой овцой среди стран Балтии, когда дело касается политики в отношении сексуальных меньшинств, пишет Rus.Postimees со ссылкой на BNS.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал журналистам, что четверо молодых людей из Латвии, задержанных в конце июля в Беларуси, сейчас находятся в гостинице. Об этом сообщает Латвийское радио со ссылкой на официальное государственное новостное агентство Беларуси БЕЛТА.

Вооруженные силы Украины затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону", находившуюся во временно оккупированном Крыму, сообщает в Facebook Генштаб украинской армии.

Пользователи социальных сетей по всему миру выражают восторг и восхищаются 51-летним стрелком из Турции, который привлек внимание зрителей своей простотой. По данным зарубежных СМИ, во время выступления на Олимпийских играх он не использовал никакого дополнительного оборудования.

В результате взрыва на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии в пятницу вечером пострадали по меньшей мере 22 человека, пишет DPA.

Интересное чтиво:

Один из главных скандалов Летних Олимпийских Игр в Париже развернулся вокруг женского бокса: многочисленные критики транс-активизма начали обращать внимание на участие в соревнованиях двух спортсменок, которые в прошлом году провалили тесты, возможно, связанные с определением пола. Однако эти тесты проводились организацией под контролем российского бизнесмена, тесно связанного с Путиным.