Главное за 3 августа Победы Латвии на Олимпиаде, дорогая Лиепая и фестиваль Summer Sound

Суббота, 3 августа. Сразу несколько важных побед отпраздновали латвийские спортсмены на Олимпийских играх в Париже, часть внимания уделяется скандалам этого спортивного мероприятия. А в самой Латвии главное событие - это, конечно, музыкальный фестиваль Summer Sound. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Латвийский легкоатлет Валтерс Крейшс в субботу на Олимпиаде в Париже вышел в финал соревнований по прыжкам с шестом.
Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в субботу, 3 августа, отпраздновал победу в последнем матче группы и попал в плей-офф турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже.
Хочу в Лиепаю - наслаждаться летом и Summer Sound! Но ночлег на одну ночь во время фестиваля "зашкаливает". Тем временем на Сицилии, в Катании, например, роскошная квартира - шедевр дизайна с барочными ангелами на потолке, видом на вулкан Этна и шумом моря за окном - в эти выходные на двоих обойдется в 160 евро. Столько же, сколько потрепанная однокомнатная квартира в лиепайской хрущевке, от которой потом надо восстанавливаться после депрессии.
Фестиваль Summer Sound в Лиепае немыслим без палаточного городка. Там движение происходит уже с вечера четверга. Посмотрите!
При пожаре в Риге в ночь на субботу погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Крупнейший пляжный фестиваль Балтии Summer Sound уже 12-й год собирает музыкантов и тысячи любителей отдыха. Давайте посмотрим на стиль посетителей первого дня мероприятия, который смел, как и предполагает фестиваль!
За рубежом:
Известная социальной критикой немецкая газета Tageszeitung (TAZ) в субботнем выпуске пишет, что Литва является паршивой овцой среди стран Балтии, когда дело касается политики в отношении сексуальных меньшинств, пишет Rus.Postimees со ссылкой на BNS.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал журналистам, что четверо молодых людей из Латвии, задержанных в конце июля в Беларуси, сейчас находятся в гостинице. Об этом сообщает Латвийское радио со ссылкой на официальное государственное новостное агентство Беларуси БЕЛТА.
Вооруженные силы Украины затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону", находившуюся во временно оккупированном Крыму, сообщает в Facebook Генштаб украинской армии.
Пользователи социальных сетей по всему миру выражают восторг и восхищаются 51-летним стрелком из Турции, который привлек внимание зрителей своей простотой. По данным зарубежных СМИ, во время выступления на Олимпийских играх он не использовал никакого дополнительного оборудования.
В результате взрыва на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии в пятницу вечером пострадали по меньшей мере 22 человека, пишет DPA.
Интересное чтиво:
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