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Британские разведчики делают прогнозы о дальнейших потерях российских военных в Украине

rus.tvnet.lv
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Российский солдат. Иллюстративное фото.
Российский солдат. Иллюстративное фото. Фото: Postimees

Россия продолжает нести большие потери в войне с Украиной, заявили аналитики Минобороны Великобритании.

По прогнозам, в среднем ежедневно в августе продолжат гибнуть или получать ранения более 1000 российских военнослужащих, отметило ведомство в последней оценке, опубликованной в субботу.

В Харьковской области россияне укрепили свои позиции, и потери России несколько снизились.

Ежедневно в мае были убиты или ранены в среднем 1262 российских военнослужащих, что является рекордным показателем, в июне эта цифра снизилась до 1140.

За последние три месяца Россия потерпела наибольшие потери с начала войны, говорится в сообщении со ссылкой на информацию украинского Генштаба.

"Эффективная оборона Украины и отсутствие российского обучения снижают способность России превращать тактический успех в более широкий оперативный успех", - добавило ведомство.

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