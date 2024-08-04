Фото В Вентспилсе определены победители ежегодного фестиваля цветочных ковров

В 22-м Международном фестивале цветочных ковров приняли участие команды из стран Балтии - Латвии и Литвы. Латвию представляли участники из Лиепаи, Риги, Иецавы, Саласпилса, Талси, Тукумса, Бене, Залениеки, Валмиеры, Озолмуйжи и Вентспилса. Литва была представлена командами из Йонишкиса и Вильнюса.

1 место – команда Izoldes&Maijas с цветочным ковром "Играть ярко" (Рига/Валмиера, Латвия)

2 место – команда Jonoškio žemes ūkio mokykla с цветочным ковром "Магия лилий" (Йонишкис, Литва)

3 место – команда с Floristu alianse с цветочным ковром "Цветочная арена" (Лиепая/Иецава/Рига/Вильнюс, Латвия/Литва)

Приз зрительских симпатий – команда Citas puķu sievas с цветочным ковром "Второе дыхание", (Вентспилс, Латвия)

Общий призовой фонд в размере 1600 евро был распределен между победителями.

Оценивало выступления участников жюри под председательством Дидзиса Ошениекса. В состав жюри вошли основатель и руководитель Floristu skola A-Ž Айя Жагариня, главный архитектор Вентспилса Дайга Дзедоне, вентспилсский дизайнер среды Анда Мендрике, мастер флористики Риона Эце, автор идеи фестиваля цветочных ковров, вентспилсский ландшафтный архитектор Катрина Диана Апфельбаума и обладательница главного приза 2024 года Вентспилсской думы Иева Самите-Церпа.

Цветочные ковры выставлены выставлены на Большой площади - в самом центре города, рядом с концертным залом "Латвия" и фонтаном Fregate Valzivs - и в воскресенье, 4 августа. Кроме того, цветочный ковер "Олимпийские победы", специально посвященный 734-летию Вентспилса, украсит Большую площадь во время праздника города, он является работой всех участников фестиваля цветочных ковров этого года

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