Подходит к концу 4 августа. Латвийские спортсмены продолжают приятно удивлять своими достижениями на Олимпиаде, а вот в самой стране хватает неприятных новостей: от близости российских истребителей до взрыва самогонного аппарата в Риге. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 4 августа ⟩ Российские истребители у границ, взрыв самогонного аппарата и успех латвийских баскетболистов
Новости Латвии:
Из-за российских истребителей, пролетевших над Балтийским морем в направлении Латвии, в воздух были подняты истребители Германии и Швеции, сообщила в субботу вечером немецкая газета Bild со ссылкой на представителя ВВС Германии по связям с прессой.
В Риге в ночь на воскресенье, 4 августа, после полученной информации о взрыве были эвакуированы 26 человек, еще двое переданы медикам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Министр обороны Андрис Спрудс поддерживает идею обязательного призыва женщин на службу государственной обороны (СГО), однако по данному вопросу еще необходима дискуссия в коалиции, парламенте и в обществе, заявил агентству LETA министр.
Сборная Латвии по баскетболу 3х3 - Зигмарс Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис и Наурис Миезис - в воскресенье одержали победу в последнем, седьмом матче группового турнира Олимпийских игр в Париже, и вышли в полуфинал, не проиграв ни разу.
Несмотря на прошедшие в конце июля сильные ливни, уже через пару дней знаменитое "Пурвциемское море" было абсолютно сухим - традиционная огромная лужа у рынка и поликлиники исчезла, сообщает передача Bez Tabu.
Сезон фестивалей продолжается, и мы попали в Лиепаю, где 2 и 3 августа уже в 12-й раз прошел крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2024. Чем можно было насладиться кроме музыки (под этим я подразумеваю наслаждение для живота) - об этом подробнее в статье.
Представители латвийской велогоночной команды получили штраф в размере 700 швейцарских франков (около 747 евро) за несоблюдение пункта питания, свидетельствует решение комиссаров соревнований после после групповой гонки на Олимпийских играх в Париже, сообщает агентство LETA.
В первой половине рабочей недели сохранится переменная облачность, но через несколько дней ожидаются и более обильные осадки, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный Красный крест и ООН для фиксирования возможного убийства украинского пленного, сообщает "Радио Свобода".
Командующий ВВС Украины Николай Олещук 4 августа опубликовал видео пуска с бомбардировщика Су-24 двух крылатых ракет дальнего радиуса действия британского производства. Ранее такие кадры не публиковались, передает украинское информагентство УНИАН.
Список осужденных по политическим статьям, которых в рамках беспрецедентного обмена заключенными освободили из российских тюрем, изначально отличался от того, который в результате был принят, рассказал в интервью Русской службе Би-би-си принимавший участие в подготовке обмена болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.
3 августа в Каунасе состоялся долгожданный концерт британского музыканта Эда Ширана. Он вернулся в Балтию с захватывающим 360-градусным шоу и установил новый рекорд Балтии - более 80 000 человек посетили концерт иностранного музыканта. Смотрите фото и видео с концерта!
В среду в Верховном суде Ирландии было рассмотрено дело против Службы здравоохранения и лаборатории Quest, которое подала неизлечимо больная мама двоих детей Эвия Р., сообщают Irish Examiner и Baltic Ireland.
Интересное чтиво:
В субботу, 27 июля, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala подарил гостям незабываемую программу. TVNET+ смог попасть за кулисы и поговорить с солистом и лидером группы "Ногу Свело!" Максом Покровским.
Вы можете одалживать у соседей сахар, вместе отмечать праздники и делать "тюнинг" машины. Но другая сторона соседства гораздо уродливее - письма с угрозами в почтовом ящике, физическое насилие на лестничной клетке и мертвые животные на коврике у двери. Что можно и чего нельзя позволять себе, когда вы сосед, и есть ли закон, который защищает вас от неадекватных соседей?
В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже было разыграно 29 комплектов медалей в 14 видах спорта.
Посольство России в Таллинне отправляет жителей Эстонии в Мордовию. Можно сразу выдохнуть: не всех. А только тех, у кого есть российское гражданство и опыт преподавания, сообщает Rus.Postimees.
Несколько сотен продавцов из Китая, которые торгуют своими товарами на платформе Temu, начали протестовать против штрафной политики компании - торговцы недовольны чрезмерно высокими штрафами.
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