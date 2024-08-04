Главное за 4 августа Российские истребители у границ, взрыв самогонного аппарата и успех латвийских баскетболистов

Сезон фестивалей продолжается, и мы попали в Лиепаю, где 2 и 3 августа уже в 12-й раз прошел крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2024. Чем можно было насладиться кроме музыки (под этим я подразумеваю наслаждение для живота) - об этом подробнее в статье.

Представители латвийской велогоночной команды получили штраф в размере 700 швейцарских франков (около 747 евро) за несоблюдение пункта питания, свидетельствует решение комиссаров соревнований после после групповой гонки на Олимпийских играх в Париже, сообщает агентство LETA.

В первой половине рабочей недели сохранится переменная облачность, но через несколько дней ожидаются и более обильные осадки, прогнозируют синоптики.

За рубежом:

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный Красный крест и ООН для фиксирования возможного убийства украинского пленного, сообщает "Радио Свобода".

Командующий ВВС Украины Николай Олещук 4 августа опубликовал видео пуска с бомбардировщика Су-24 двух крылатых ракет дальнего радиуса действия британского производства. Ранее такие кадры не публиковались, передает украинское информагентство УНИАН.

​Список осужденных по политическим статьям, которых в рамках беспрецедентного обмена заключенными освободили из российских тюрем, изначально отличался от того, который в результате был принят, рассказал в интервью Русской службе Би-би-си принимавший участие в подготовке обмена болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.