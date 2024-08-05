В британских городах продолжаются волнения, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. Полиция сообщила, что арестовала 147 человек, и что это число, скорее всего, вырастет.
Антииммигрантские протесты в Британии: в Ротерхэме напали на гостиницу с беженцами, Стармер обвиняет "ультраправые банды"
Утром в воскресенье беспорядки начались в городе Ротерхэм, административном центре графства Южный Йоркшир. Около гостиницы Holiday Inn Express собрались люди, как выступающие против миграции, так и поддерживающие ее.
Однако вскоре представители проиммигрантского движения Stand up to Racism («Нет расизму») от гостиницы ушли, тогда как действия противников иммиграции переросли в беспорядки.
Протестующие бросали в окна гостиницы кирпичи и камни, разбив несколько окон, а в полицейских кидали панели ограждения и стеклянные бутылки. Ведущую к гостинице дорогу участники беспорядков перекрыли, после чего подожгли здание, где находится электрогенератор отеля.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал происходящее во многих британских городах «не протестом, а организованным насилием».
Он предупредил участников беспорядков, что они «пожалеют» о своих действиях и ответят по всей строгости закона.
Стармер назвал протестующих в Ротерхэме «ультраправыми бандами, нацеленными на нарушение закона», добавив, что и гости гостиницы, и ее персонал были насмерть перепуганы.
Он также добавил, что эта толпа «не представляет нашу страну».
«Если вы преследуете людей из-за цвета их кожи или веры, то вне зависимости от движущих вами причин, вы являетесь ультраправыми», — подчеркнул Стармер.
«Какова бы ни была очевидная причина или мотив… мы не делаем различий: преступление есть преступление, и это правительство будет с ним бороться», — заявил британский премьер.
Как сообщает корреспондент Би-би-си, полиция окружила здание и начала оттеснять толпу. Однако по меньшей мере один полицейский получил ранения.
Нескольким протестующим удалось прорваться в гостиницу, в которой были размещены мигранты, запросившие убежища. Представители компании, владеющей сетью гостиниц Holiday Inn, выпустили короткое заявление: «Безопасность наших гостей и персонала является нашим главным приоритетом», но не предоставили подробностей.
Мэр Южного Йоркшира Оливер Коппард заявил, что его «совершенно потрясли сцены насилия» в Ротерхэме.
«То, что мы видим, — это не протест, а жестокая расправа, направленная против некоторых самых уязвимых людей в нашем обществе», — говорится в его заявлении.
«Люди, осуществляющие эти нападения, не являются типичными представителями этого места... Все, кто принимал участие в этих событиях, ответят по всей строгости закона», — подчеркнул он.
Мирные поначалу протесты в пригороде Манчестера, Болтоне, переросли в столкновения между группой демонстрантов с британскими флагами и толпой в черных масках, выкрикивающих «Аллаху акбар».
В какой-то момент группа в черных масках стала бросать в полицейских яйца. Полиции удалось оттеснить толпу, но столкновения переместились на другие улицы.
По словам корреспондента Би-би-си, обстановка остается очень напряженной.
Полицейские в Болтоне получили дополнительные полномочия, которые позволяют им останавливать и обыскивать кого угодно в специально оговоренном районе.
Кроме того, они получили право не выпускать людей из некоторых раойнов города. Эти ограничения были введены до 22.00 местного времени, но могут быть и продлены.
Полиция также может требовать от людей снимать маски, или балаклавы, которые некоторые участники протестов использовали для того, чтобы скрыть свою внешность.
После нападений на мечети, британский Хоум офис заявил, что отныне мечети, который могут «стать жертвой насильственных действий», могут запросить помощь у служб «быстрого реагирования».
«Полиция, местные власти и мечети могут запросить развертывание сил быстрого реагирования, чтобы защитить свои общины и получить возможность вернуться к проведению богослужений как можно скорее», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
По словам главы Хоум офиса, Иветт Купер, «британская нация не потерпит преступного поведения, опасного экстремизма и расистских нападений, которые противоречат всему, что является основой нашей страны».
Тогда как религиозные лидеры во всем Мерсисайду (регион на северо-западе Англии, где располагается Саутпорт, где произошло нападение на танцевальную школу), заявили, что «слишком много людей решили воспользоваться трагедией для разжигания разногласий и ненависти».
Лидеры католической, мусульманской, еврейской, сикхской и индуистской общин опубликовали совместное заявление.
«Разногласия могут разрушить межобщинные отношения, ту самую среду, от которой мы зависим каждый день нашей жизни. В наших общинах нет места ненависти, — говорится в нем, — Они [разногласия] могут, и уже смогли, посеять страх в общинах и подвергнуть людей опасности».
Беспорядки и столкновения с полицией также произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.
В других местах относительно небольшие демонстрации обошлись без насилия.
В Ливерпуле в полицейских бросали кирпичи, бутылки и файеры, одного полицейского ударили стулом по голове, а другого сбили с мотоцикла. Около тысячи протестующих против нелегальной иммиграции, некоторые из которых выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, столкнулись с контрдемонстрантами из движений антифа и некоторых других левых организаций.
Несколько сотен демонстрантов-антифа собрались возле станции Лайм-стрит в Ливерпуле в обеденное время, призывая к «единству и терпимости», скандируя «Здесь рады беженцам» и «Нацистская мразь, прочь с наших улиц!»
Полиция в защитном снаряжении, с щитами и собаками пыталась разнять демонстрантов, но не слишком успешно, в результате пришлось вызывать подкрепление. Беспорядки продолжались до самого утра воскресенья.
В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых.
Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.
По данным полиции Мерсисайда, в ливерпульском районе Уолтон была подожжена библиотека, и протестующие пытались помешать пожарным потушить ее. Они также взломали несколько магазинов и подожгли мусорные баки.
В результате беспорядков несколько полицейских получили ранения, двое были доставлены в больницу с переломами. 23 человека были арестованы.
Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле было арестовано 14 человек, а старший инспектор Викс Хейворд-Мелен ожидает, что в ближайшие дни будут произведены новые аресты.
В Манчестере произошли потасовки с полицией и как минимум два ареста. В Белфасте, где протестующие у мечети бросали всё, что попадало под руку, в журналистов, а ранее разбили окна в кафе, были арестованы два человека.
В Халле протестующие разбили окно в отеле, где размещены просители убежища, а в полицейских бросали бутылки и яйца.
Мэрия была закрыта, так как внутри проходил чемпионат Британии по шахматам. Трое полицейских получили ранения и 20 человек были арестованы после беспорядков в центре города, в ходе которых были разгромлены несколько магазинов.
В Блэкпуле протестующие подрались с панками, пришедшими на фестиваль Rebellion. Присутствие полиции было незначительным, и между двумя группами начались стычки, в ходе которых участники бросали бутылки и стулья. Полиция Ланкашира сообщила, что арестовала более 20 человек.
По словам представителей полиции, основное внимание было сосредоточено на Блэкпуле, однако в соседних городах также имели место «незначительные беспорядки». В Сток-он-Тренте в полицейских бросали кирпичи.
По данным полиции графства Стаффордшир, 10 человек были арестованы, а трое полицейских получили незначительные травмы.
Полиция графства Лестершир арестовала двух человек в центре города Лестер. А полиция Западного Йоркшира заявила, что акция протеста в Лидсе прошла в основном без инцидентов, но один человек был арестован.
На юге Белфаста сильно пострадали от огня кафе и супермаркет, также сгорело несколько автомобилей. Пожарные ликвидировали несколько поджогов. Беспорядки продолжались несколько часов в субботу вечером и в воскресенье утром. При этом, как отметил член Североирландской ассамблеи Эдвин Путс, многие из участников протестов в южном Белфасте приехали туда из других районов города.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Как отмечают журналисты отдела верификации Би-би-си, беспорядки демонстрируют механизмы организации ультраправых групп.
После беспорядков в Саутпорте Би-би-си проанализировала активность в основных социальных сетях и в небольших пабликах. Этот анализ выявил четкую картину того, как отдельные фигуры побуждают людей собираться на протесты, при этом единая организующая структура отсутствует.
При этом не все участники протестов придерживаются ультраправых взглядов или поддерживают насильственные методы. Протесты также привлекли людей, обеспокоенных проблемой насильственных преступлений или введенных в заблуждение неверными сведениями о том, что нападавший в Саутпорте был нелегальным иммигрантом.
Однако полиция Мерсисайда публично назвала ультраправую «Лигу обороны Англии» (официально распущенную много лет назад) одним из ключевых факторов в нынешних беспорядках.
Основатель «Лиги» Стивен Яксли-Леннон, использующий псевдоним Томми Робинсон, уже давно переключился на соцсети для распространения своих идей, где у него появилась значительная аудитория.
- Крайне правые на подъеме: что происходит с Европой
- Нападение с ножом на танцевальный клуб под Ливерпулем: трое детей погибли, семь человек тяжело ранены
- Иммиграция в Британию побила все рекорды. Власти недовольны, но делать ничего не собираются
- Поджог центра для мигрантов в Британии перерос в политический скандал