Антииммигрантские протесты в Британии: в Ротерхэме напали на гостиницу с беженцами, Стармер обвиняет "ультраправые банды"

Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.

Беспорядки в Ливерпуле продолжались до самого утра воскресенья Фото: Reuters

По данным полиции Мерсисайда, в ливерпульском районе Уолтон была подожжена библиотека, и протестующие пытались помешать пожарным потушить ее. Они также взломали несколько магазинов и подожгли мусорные баки.

В результате беспорядков несколько полицейских получили ранения, двое были доставлены в больницу с переломами. 23 человека были арестованы.

Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле было арестовано 14 человек, а старший инспектор Викс Хейворд-Мелен ожидает, что в ближайшие дни будут произведены новые аресты.

В Манчестере произошли потасовки с полицией и как минимум два ареста. В Белфасте, где протестующие у мечети бросали всё, что попадало под руку, в журналистов, а ранее разбили окна в кафе, были арестованы два человека.

В Халле протестующие разбили окно в отеле, где размещены просители убежища, а в полицейских бросали бутылки и яйца.

Мэрия была закрыта, так как внутри проходил чемпионат Британии по шахматам. Трое полицейских получили ранения и 20 человек были арестованы после беспорядков в центре города, в ходе которых были разгромлены несколько магазинов.