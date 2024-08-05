Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: ретроградный Меркурий движется - все непросто

Скорпион

Скорпионы - мастера импровизации во всем, что касается жизни и внезапных трудностей, но в эти семь дней астрологи советуют представителям данного знака попридержать коней и начать пользоваться проверенными методами. Еще Скорпионы почувствуют, что у них больше нет стимула для совершенствования, но это не так. Тут важно просто подождать. Мотивация для учебы и совершенствования навыков придет чуть позднее.

Стрелец

Стрельцам нужно почаще заниматься приятными хлопотами. Для кого-то это домашние дела, а для кого-то - работа. Нужно делать то, что одновременно полезно, приятно и важно. Только так удастся не сойти с ума в это непростое время. Еще астрологи советуют никому не давать пустых обещаний. Ложь и притворство могут сыграть очень злую шутку со Стрельцами, приведя к абсолютно неожиданным и катастрофическим последствиям в будущем.

Козерог

Козерогам стоит разбираться с делами, в которых они максимально компетентны. Это поможет им не прогореть финансово и не потратить больше сил, чем у них сейчас есть. В общении с людьми любого возраста и степени близости стоит отказаться от привычного им цинизма. Козероги - те еще нигилисты, но на этой неделе нужно научиться прислушиваться к людям и действовать в соответствии с негласными правилами.

Водолей

Водолеям нужно отложить любые инициативы, став менее активными. Да, энергии будет все равно много, так как Венера сильна, но дело в том, что она может срочно понадобиться в случае появления каких-то неурядиц. Нужно быть в полной боевой готовности, стараясь отражать нападки со стороны судьбы и врагов. Эта неделя нужна не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать себя.

Рыбы

Рыбам совершенно точно не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела, любовные приключения и отношения внутри семьи. Астрологи советуют людям данного знака отвлечься от мыслей о результате и погрузиться в процесс работы. Это касается всего - общения, любви, дел по дому, хобби. Если действия Рыб не будут продиктованы влиянием со стороны, реализация станет приятным процессом.

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