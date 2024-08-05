Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: ретроградный Меркурий движется - все непросто

Наступают не самые простые времена, предупреждают астрологи DailyHoro. Меркурий в понедельник, 5 августа, начинает ретроградное движение, что спровоцирует большие неприятности в сфере финансов, работы и общения, но только при одном условии - если вы будете неосмотрительны. Внимательные и вдумчивые люди смогут не только остаться на плаву, но и вырваться вперед, играя на чужой беспечности и спешке.
Овен
Для Овнов неделя начнется не самым лучшим образом. Нужно стараться сделать так, чтобы планы не пошли под откос. Есть вероятность что все будет валиться из рук, что люди будут обижаться без причины, так что не стоит говорить им обидные вещи. Важно проявлять максимальную осторожность в выборе слов во время ссор и даже самых безобидных на первый взгляд конфликтов.
Телец
Тельцам стоит почаще проявлять самостоятельность. Астрологи отмечают возможность получить помощь от коллег и близких по любому вопросу, но какой она будет, сказать невозможно. Скорее всего, люди будут думать больше о себе, а не о том, как бы помочь другому. Сейчас каждый больше должен думать за себя, а не за других, так что лучше надеяться лишь на свои силы.
Близнецы
Невнимательность к мелочам погубит успех Близнецов во всех сферах их жизни. В период с 5 по 11 августа очень важно учитывать абсолютно всё. Единственное, чего точно делать не стоит, так это копаться в прошлом и осуждать других людей за прошлые ошибки, особенно если они за них уже поплатились. Что касается любовной сферы, то уверенность Близнецов в партнере может резко пошатнуться.
Рак
Многие Раки почувствуют на этой неделе, что колесо кармы и судьбы начинает для них медленно замыкаться. Наступает время расплаты и возмездия за прошлые грехи и дурные поступки, но не стоит думать, что все очень плохо. Люди, которые поступали хорошо, наоборот, ощутят прилив добра от других и со стороны Вселенной. Это время покажет, насколько правильно Раки поступали в прошлом.
Лев
У Львов будет много мелких и неприятных трудностей. Все те, кто привык к тому, что в делах все проходит словно горячий нож через масло, должны переключиться в режим осторожности. Важно заранее спланировать дела и перестать рисковать. На этой неделе пьет шампанское только тот, кто проявляет предусмотрительность и знает, что делает. Неординарные поступки не принесут ничего, кроме головной боли.
Дева
Девам нужно трудиться не покладая рук. Плоды всех их стараний станут заметны гораздо позднее, но не пропадут и не рассорятся во времени и пространстве. Особенно важными будут те усилия, которые Девы направят на помощь близким и друзьям. Также нужно быть внимательнее к знакам судьбы. Красота и символизм есть во всем, но не всем дано это увидеть. Девы - люди, которые видят тайные знаки лучше остальных.
Весы
Если на горизонте замаячат проблемы, а они должны появиться почти у всех Весов, то придется действовать решительно и смело. Привычка перекладывать ответственность на других людей может стоить Весам удачи. Неделя с 5 по 11 августа - это не оплот стабильности, но она может стать достаточно приятной ближе к концу, если Весы не станут делать то, чего не умеют, или то, чего нет в их расписании.
Скорпион
Скорпионы - мастера импровизации во всем, что касается жизни и внезапных трудностей, но в эти семь дней астрологи советуют представителям данного знака попридержать коней и начать пользоваться проверенными методами. Еще Скорпионы почувствуют, что у них больше нет стимула для совершенствования, но это не так. Тут важно просто подождать. Мотивация для учебы и совершенствования навыков придет чуть позднее.
Стрелец
Стрельцам нужно почаще заниматься приятными хлопотами. Для кого-то это домашние дела, а для кого-то - работа. Нужно делать то, что одновременно полезно, приятно и важно. Только так удастся не сойти с ума в это непростое время. Еще астрологи советуют никому не давать пустых обещаний. Ложь и притворство могут сыграть очень злую шутку со Стрельцами, приведя к абсолютно неожиданным и катастрофическим последствиям в будущем.
Козерог
Козерогам стоит разбираться с делами, в которых они максимально компетентны. Это поможет им не прогореть финансово и не потратить больше сил, чем у них сейчас есть. В общении с людьми любого возраста и степени близости стоит отказаться от привычного им цинизма. Козероги - те еще нигилисты, но на этой неделе нужно научиться прислушиваться к людям и действовать в соответствии с негласными правилами.
Водолей
Водолеям нужно отложить любые инициативы, став менее активными. Да, энергии будет все равно много, так как Венера сильна, но дело в том, что она может срочно понадобиться в случае появления каких-то неурядиц. Нужно быть в полной боевой готовности, стараясь отражать нападки со стороны судьбы и врагов. Эта неделя нужна не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать себя.
Рыбы
Рыбам совершенно точно не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела, любовные приключения и отношения внутри семьи. Астрологи советуют людям данного знака отвлечься от мыслей о результате и погрузиться в процесс работы. Это касается всего - общения, любви, дел по дому, хобби. Если действия Рыб не будут продиктованы влиянием со стороны, реализация станет приятным процессом.
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