Фото Что происходило на afterparty? Закулисье Laima Rendezvous Jūrmala

Это эксклюзивное мероприятие - гораздо больше, чем просто вечернее развлечение, это возможность испытать уникальные и особенные эмоции. На afterparty царила атмосфера элегантности, изысканности и свободного творческого самовыражения. У каждого гостя была возможность не только насладиться изысканными блюдами и напитками премиум-класса, но и побыть с любимыми артистами в неформальной обстановке - общаться, танцевать и петь до самого утра.

Фото: Ritvars Stankevičs/ пресс-фото

В этом году артисты на afterparty в полной мере насладились особой атмосферой. Победители "Евровидения 2024" NEMO были среди тех, кто ощутил магию мероприятия. После концерта они вместе с гостями встречали восход солнца на берегу моря, создавая особую и прочную связь между артистами и зрителями. В воскресенье вечером Лайма Вайкуле вместе с Нино Катамадзе и Михалом Шпаком вышла на сцену после вечеринки и создала спонтанный перформанс, который запомнится надолго.

Фото: Ritvars Stankevičs/ пресс-фото