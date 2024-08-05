Литва и Эстония отправят на помощь в Латвию своих пограничников

В условиях, когда десятки мигрантов ежедневно пытаются незаконно проникнуть в Латвию из Беларуси, литовские пограничники в понедельник, 5 августа, выехали на помощь соседям.
Группа из примерно десяти литовских офицеров отправится на помощь своим коллегам, сообщили BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
По данным СОГГЛ, до 26 июля этого года в Литву из Беларуси было предотвращено проникновение чуть более 350 нелегальных мигрантов, тогда как в Латвии было зафиксировано более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы, в Польше - 21 тыс.
На прошлой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила журналистам, что эстонцы также направляют помощь в Латвию.
"В понедельник мы отправляем наших пограничников на помощь латвийским коллегам. То же самое делают и наши эстонские коллеги, чтобы помочь обеспечить безопасность границы на месте и избежать необходимости задерживать их (нелегальных мигрантов - BNS) на территории наших государств", - сказала она.
Литовские пограничники некоторое время назад отметили, что в последнее время Литва сталкивается со "вторичной миграцией", когда иностранцы, незаконно пересекшие латвийскую границу, появляются в Литве.
Литва отправляла пограничников в Латвию и осенью прошлого года - 20 пограничников были направлены в соседнюю страну в связи с увеличением миграционных потоков на границе с Беларусью.
Приток мигрантов из Беларуси в восточные страны ЕС начался в 2021 году, и Запад обвиняет минский режим в его организации.
Вчера было только две попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Государственная пограничная охрана в воскресенье, 4 августа, предотвратила две попытки нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.
Всего в этом году было предотвращено 3702 попытки нелегального пересечения государственной границы, а 12 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
Как сообщалось, осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились.
С 13 марта вновь введен усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.
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