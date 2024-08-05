Литва и Эстония отправят на помощь в Латвию своих пограничников

Группа из примерно десяти литовских офицеров отправится на помощь своим коллегам, сообщили BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По данным СОГГЛ, до 26 июля этого года в Литву из Беларуси было предотвращено проникновение чуть более 350 нелегальных мигрантов, тогда как в Латвии было зафиксировано более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы, в Польше - 21 тыс.

На прошлой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила журналистам, что эстонцы также направляют помощь в Латвию.

"В понедельник мы отправляем наших пограничников на помощь латвийским коллегам. То же самое делают и наши эстонские коллеги, чтобы помочь обеспечить безопасность границы на месте и избежать необходимости задерживать их (нелегальных мигрантов - BNS) на территории наших государств", - сказала она.

Литовские пограничники некоторое время назад отметили, что в последнее время Литва сталкивается со "вторичной миграцией", когда иностранцы, незаконно пересекшие латвийскую границу, появляются в Литве.