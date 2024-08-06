11 апреля 2024 года в результате совместной операции европейских полицейских сил были арестованы девять человек. Они подозревались в причастности к крупномасштабной мошеннической схеме: от нее пострадали более 180 тысяч человек, которым за инвестиции пообещали большую прибыль от выращивания медицинской марихуаны. Среди задержанных был и гражданин Латвии. Предполагается, что он и его сообщники обманным путем выручили как минимум 686 миллионов долларов США. Что представляла собой эта сложная схема?