11 апреля 2024 года в результате совместной операции европейских полицейских сил были арестованы девять человек. Они подозревались в причастности к крупномасштабной мошеннической схеме: от нее пострадали более 180 тысяч человек, которым за инвестиции пообещали большую прибыль от выращивания медицинской марихуаны. Среди задержанных был и гражданин Латвии. Предполагается, что он и его сообщники обманным путем выручили как минимум 686 миллионов долларов США. Что представляла собой эта сложная схема?

По оценкам суда, общий ущерб от мошеннической схемы составляет не менее 645 миллионов евро, однако реальные и неучтенные потери могут быть гораздо выше.

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