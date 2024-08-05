"Всего нас было десять человек, разделенных на пять лодок. Две байдарки спустились по водопаду неудачно, трех человек спасли люди из соседнего кемпинга", - рассказала женщина.

Она продолжила: "Я была последней, кого удалось спасти. Мой друг бросился назад, чтобы спасти меня, но нас разнесло в разные стороны, я потеряла сознание и поплыла вниз по течению. Родственник, который в последний раз видел его в воде, попытался схватиться за жилет, но тот выскользнул у него из рук. Как только мы поняли, что друг пропал, мы сразу же позвонили в службу спасения".