В пятницу, 2 августа, мужчина упал из лодки и пропал в Акменесском районе (Литва), который граничит с Салдусским и Добельским краями Латвии. Его поиски продолжались в воскресенье и понедельник, 4 и 5 августа, но до сих пор мужчина не найден, сообщает 15min.lt.
Родственники не теряют надежды и собирают волонтеров, надеясь на еще большую вовлеченность общественности и счастливый исход поисков.
По данным полиции Шяуляйского уезда, 2 августа в 14:20 мужчина выпал из лодки в Акменесском районе и исчез в воде.
Его подруга Кристина рассказала о поисковых операциях в своем аккаунте в Facebook и попросила о помощи. Но мужчина пока не найден.
Женщина раскрыла журналистам и другие обстоятельства инцидента и хронологию произошедшего.
"Всего нас было десять человек, разделенных на пять лодок. Две байдарки спустились по водопаду неудачно, трех человек спасли люди из соседнего кемпинга", - рассказала женщина.
Она продолжила: "Я была последней, кого удалось спасти. Мой друг бросился назад, чтобы спасти меня, но нас разнесло в разные стороны, я потеряла сознание и поплыла вниз по течению. Родственник, который в последний раз видел его в воде, попытался схватиться за жилет, но тот выскользнул у него из рук. Как только мы поняли, что друг пропал, мы сразу же позвонили в службу спасения".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!