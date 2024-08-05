В интернете продают плиту с братского кладбища. Полиция комментирует

"В продаже 10 надгробий с надписями, находятся в Сигулде, цену предлагать в личных сообщениях" - такое объявление можно увидеть в социальной сети Facebook.

На плитах можно различить фамилии, воинские звания и другие надписи. Как сообщает портал Rus.LSM, подобные плиты могут быть на двух кладбищах в Сигулде и на двух - в Лигатне.

Как установили журналисты, когда-то на кладбище в Лигатне было три подобные надгробные плиты. Сейчас одной плиты не хватает, а две из них разбиты.

Rus.LSM утверждает, что продавец этих плит - Давис Лацис. Раньше он работал в коммунальной компании Līgatnes nami, но уже два года не имеет к ней отношения.

"Два года назад у нас тут был акт вандализма на кладбище. Мы сообщили в полицию, но, так как никого не поймали, уголовное дело не было возбуждено", - рассказал журналистам представитель думы Цесисского края.