В интернете продают плиту с братского кладбища. Полиция комментирует

В интернете продается надгробная плита с кладбища солдат, погибших во Второй мировой войне. Вероятно, плита украдена с воинского кладбища в Лигатне, сообщает программа "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.
"В продаже 10 надгробий с надписями, находятся в Сигулде, цену предлагать в личных сообщениях" - такое объявление можно увидеть в социальной сети Facebook.
На плитах можно различить фамилии, воинские звания и другие надписи. Как сообщает портал Rus.LSM, подобные плиты могут быть на двух кладбищах в Сигулде и на двух - в Лигатне.
Как установили журналисты, когда-то на кладбище в Лигатне было три подобные надгробные плиты. Сейчас одной плиты не хватает, а две из них разбиты.
Rus.LSM утверждает, что продавец этих плит - Давис Лацис. Раньше он работал в коммунальной компании Līgatnes nami, но уже два года не имеет к ней отношения.
"Два года назад у нас тут был акт вандализма на кладбище. Мы сообщили в полицию, но, так как никого не поймали, уголовное дело не было возбуждено", - рассказал журналистам представитель думы Цесисского края.
В полиции отметили, что сначала нужно установить, откуда у человека надгробия, и только потом можно решать кража это или нет.
"Время от времени в Государственную полицию поступают сообщения о кражах и осквернении кладбищ. В таких случаях советуем жителям обращаться в Госполицию с заявлением и сообщать о случившемся, поскольку в Уголовном законе есть статья, предусматривающая ответственность за осквернение могилы - если речь идет о похищении памятника, погребальной урны или другого предмета на могиле или в могиле", - сказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
За порядком на братских кладбищах наблюдает Комитет братских кладбищ. Там сообщили, что не знали о том, что на кладбище в Лигатне повреждены две плиты, а одна пропала.
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