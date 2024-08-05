Пн, 5.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Восточная граница Латвии укрепляется; в критике тоже нет недостатка

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Восточная граница Латвии укрепляется
Восточная граница Латвии укрепляется Фото: Aizsardzības ministrija

В последние недели в Латгале идут активные работы по укреплению восточной границы страны. Привозятся и устанавливаются противомобильные заграждения, с помощью которых армия планирует защитить внешнюю границу Латвии и Европы. В то время как строится линия обороны, раздается и критика, сообщает Panorama.

С целью укрепления восточной границы Латвии туда интенсивно завозят различные виды металлических и бетонных конструкций, призванных задержать нападение противника.

В настоящее время на границе Беларуси и России вместе размещены "металлические ежи", "кубики Лего", а также "зубы дракона". Позже их планируется разделить.

"Мы собираем эти материалы вместе не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы отбить у них охоту к подобным мыслям", - сказал инженерный инспектор латвийской армии полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

С другой стороны, в соцсети Tik Tok критикуют и даже высмеивают действия армии. Например, водитель, который перегружает защитные конструкции, называет это отмыванием денег.

В армии отмечают, что заявки подали и выиграли самые разные компании, в том числе и местные, обеспечивающие рабочие места в Латгале.

Больше смотрите в сюжете программы Panorāma.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх