Видео Восточная граница Латвии укрепляется; в критике тоже нет недостатка

В последние недели в Латгале идут активные работы по укреплению восточной границы страны. Привозятся и устанавливаются противомобильные заграждения, с помощью которых армия планирует защитить внешнюю границу Латвии и Европы. В то время как строится линия обороны, раздается и критика, сообщает Panorama.
С целью укрепления восточной границы Латвии туда интенсивно завозят различные виды металлических и бетонных конструкций, призванных задержать нападение противника.
В настоящее время на границе Беларуси и России вместе размещены "металлические ежи", "кубики Лего", а также "зубы дракона". Позже их планируется разделить.
"Мы собираем эти материалы вместе не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы отбить у них охоту к подобным мыслям", - сказал инженерный инспектор латвийской армии полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.
С другой стороны, в соцсети Tik Tok критикуют и даже высмеивают действия армии. Например, водитель, который перегружает защитные конструкции, называет это отмыванием денег.
В армии отмечают, что заявки подали и выиграли самые разные компании, в том числе и местные, обеспечивающие рабочие места в Латгале.
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