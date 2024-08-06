Исследование: как "русский мир" влияет на Беларусь

В белорусском образовании уже есть и другие тревожные сигналы. В 2022 году в вузах был введен курс "Современная политическая экономия", в списке обязательной литературы - книга одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина "Основы геополитики". Параграфы по геополитике включены и в школьные учебники за 10 и 11 класс.

Как в Минске саботируют идеи Москвы

Во время дискуссии эксперты также упоминали исследование преподавателя Академии управления при президенте РБ Светланы Глинниковой. В своей книге о "русском мире" в Беларуси она утверждает, что данные идеи не имеют значительного влияния на общественное мнение в Беларуси. К такому выводу она пришла после опроса чиновников и студентов, которые обучаются в Академии, отмечают эксперты.

При этом сам Лукашенко часто демонстрирует приверженность идеям "русского мира", считает украинский политолог Евгений Магда: "Он не только разделяет тезис о "триединстве" русского народа, но и видит себя проводником этой идеи. При этом подчинение белорусской пропаганды российской в суперпрезидентской республике - феномен, который может стать угрозой для режима".